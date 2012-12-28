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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: ГТО, планы на отпуск и не все липчане осуждают квадроберов

Информационная картина наступившего дня.

Сухо и тепло

В Липецке даже немного потеплеет – до 13-15 градусов. День пройдёт без осадков.

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Отключение воды

С 9:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду в домах на улице Терешковой, 17, 19, 23, 25, 29a, 31, 31а, 27/1, 37.

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А с 10:00 до конца ремонта ценный ресурс перестанет поступать в дома на улицах Калинина, 1, 1в, 38, 65, 65, 65б; Катукова, 37а, 39, 39а, 41; Кривенкова, 7а, 9, 11; на площади Петра Великого, 4а. В это же время не станет воды и в частном секторе на улицах Калинина и Радиаторной.

Отключение света

С 09:00 до 18:00 из-за ремонта на сетях погрузятся во мрак улицы А.Г. Кочеткова, Бардина, Баумана, Водная, Д. Бедного, К. Булавина, Курчатова, Семенова-Тян-Шанского, Третьякова, площадь Заводская, переулки Болотникова, Войнич, Ермака, Ракетный, Тёплый, Щепкина.

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В промежутке с 9600 до 18:00 отключение электричества на срок до 3-х часов в связи с монтажом приборов учёта ждёт улицы 50 лет НЛМК, А.Г. Стаханова, А.И.Хорошавина, Генерала Меркулова, Катукова, К.Маркса, М.И. Неделина, Московскую, Октябрьскую, Папина, Шуминского, Юных Натуралистов, площадь Петра Великого, проспект 60-летий СССР, проезды Петровский, Северный и Универсальный, бульвар Есенина.

Пробки

Узнавать о городских заторах удобнее в «Яндекс-картах» или аналогичных приложениях. Они способны и подсказать маршрут, по которому удобнее объехать пробку.


В гостях у Бунина

Именно так решили назвать день открытых дверей в библиотеке им. И.А.Бунина (Студенческий городок, 11а). Мероприятие начнётся в 12:00, гостям расскажут о книгохранилище, познакомят с фондами и предложат записаться в библиотеку (12+).

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Любимые поэты Есенина

Все знают Сергея Есенина (1895 – 1925 гг.) и его творчество. Но каких поэтов предпочитал сам автор «Белой берёзы»? Ответ на этот вопрос дадут в Центральной городской библиотеке (ул. Космонавтов 15/3). В 15:00 здесь пройдёт лекция «Любимые писатели и поэты Сергея Есенина» (12+).

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Вход свободный.

Похмелье. Книжное

Любителей литературы ждет сегодня в 19:02 и в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28).

На заседании клуба «Книжное похмелье» будут обсуждать романа Германа Гессе «Степной волк» (12+). Опубликованный в 1927 году роман по сути является «книгой в книге». Главному герою попадается книга о человеке-оборотне. Перед героем открывается новая реальность, но чтобы остаться в ней, необходимо пожертвовать собственным разумом, на что он и решается.

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Вход свободный.

Вязание

В библиотеке национальных культур (ул Московская. 117) в 15645 пройдёт занятие «Весёлый крючок» (12+). На самом деле – это мастер—класс по вязанию крючком.

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Центры ГТО

На этой неделе липчане могут официально сдать нормативы комплекса «Готов к труду и обороне». Чтобы это сделать, нужно обратиться в спортивных комплекс «Сокол» (ул. Ушинского, 5) или ФОК «Пламя» (ул. Ильича, 31а).

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Здесь и вверху фото vk.com/gtosokol48

Квадроберы

Тема квадроберов в последнее время невероятно раздута, посвятили ей свой опрос и социологи SuperJob. Правда, выяснилось, что людей, бегающих на четвереньках и подражающих животным, осуждают не все поголовно. 35% липчан высказались, что совершеннолетних квадроберов нужно отправлять к психиатру. 26% предлагают не реагировать — оставить за каждым возможность самовыражения.

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Что касается детей-квадроберов, то каждый третий полагает, что на подобное увлечение не стоит обращать внимания. 28% наиболее действенными мерами считают консультации у психолога, 15% — штрафы для родителей, 10% — принудительную запись в спортивные или театральные кружки. Те, кто моложе, чаще выступают за невмешательство (38%), а респонденты старше 45 — за активные меры (посещение психолога — 33%, штрафы для родителей — 23%).

Согласно опросу, 87% родителей заявляют, что тема квадробинга их детям не интересна, только у 2% опрошенных дети наряжаются в костюмы и еще у 2% смотрят видео по этой теме в интернете.

Планы на отпуск

70% липчан уже составили планы на отпуск в 2025 году, выяснили в SuperJob.

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48% собираются брать отпуск летом, 7%— весной, 7% — осенью, а 5% — зимой. 13% граждан не имеют особых предпочтений и будут отдыхать по графику, составленному отделом кадров.

Респонденты с зарплатой свыше 100 тысяч рублей чаще других выбирают отдых в зимнее время/

Дорогие липчане! Рабочая неделя только началась, дел по горло, но необходимо держать руку и на пульсе информационных событий. Прочитать новости всегда можно на GOROD48, который не случайно называют электронным именем Липецка. Чтобы заглянуть в ленту событий, достаточно пятиминутной паузы в течение рабочего дня. Главное – заглядывать чаще. Тогда вы можете быть уверенными, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного, а в наше неспокойное время без новостей никуда. Ждём вас на сайте 24/7 снова и снова
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Комментарии (2)

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Розги
8 минут назад
Зря отменили,квадроберам в самый раз!
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