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Происшествия
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51 минуту назад
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Родственникам погибшего оператора птицефабрики выплачены два миллиона рублей
Сотрудник АО «Куриное царство» — оператор механизированных ферм погиб в июне этого года от удара током.
В ходе расследования несчастного случая был сделан вывод, что гибель сотрудника произошла по вине работодателя. Прокуратура Добринского района обратилась в суд с иском о взыскании с организации в пользу матери и дочери погибшего компенсации морального вреда: в результате компания заключила с родственниками мировое соглашение о выплате им двух миллионов рублей.
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