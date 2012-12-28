Родственникам погибшего оператора птицефабрики выплачены два миллиона рублей

Сотрудник АО «Куриное царство» — оператор механизированных ферм погиб в июне этого года от удара током.

Родственникам погибшего на производстве работника АО «Куриное царство» выплачена компенсация морального вреда в два миллиона рублей. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, сотрудник птицефабрики — оператор механизированных ферм погиб в июне этого года от удара током, произошедшего из-за неисправности электрооборудования.В ходе расследования несчастного случая был сделан вывод, что гибель сотрудника произошла по вине работодателя. Прокуратура Добринского района обратилась в суд с иском о взыскании с организации в пользу матери и дочери погибшего компенсации морального вреда: в результате компания заключила с родственниками мировое соглашение о выплате им двух миллионов рублей.