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76
39 минут назад
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ОРВИ за неделю заболели 5332 человека

Случаев гриппа пока не регистрировали.

С 14 по 20 октября в Липецкой области зарегистрировано 5332 случая ОРВИ. Количество заболевших ОРВИ за неделю снизилось на 2,7%. 

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Липецкой области, 59,6% от всех заболевших обратились к врачам в Липецке.

Сейчас в Липецкой области циркулируют негриппозные респираторные вирусы. Случаев гриппа пока не регистрировали. Коронавирусом за неделю заболели 265 человек, что на 26,2% ниже уровня предыдущей недели.

По состоянию на 21 октября в Липецкой области привито против гриппа около 30,4% населения: 117 тысяч детей и более 222 тысяч взрослых.
ОРВИ
грипп
коронавирус
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33 минуты назад
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