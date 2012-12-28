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Здоровье
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39 минут назад
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ОРВИ за неделю заболели 5332 человека
Случаев гриппа пока не регистрировали.
Как сообщает управление Роспотребнадзора по Липецкой области, 59,6% от всех заболевших обратились к врачам в Липецке.
Сейчас в Липецкой области циркулируют негриппозные респираторные вирусы. Случаев гриппа пока не регистрировали. Коронавирусом за неделю заболели 265 человек, что на 26,2% ниже уровня предыдущей недели.
По состоянию на 21 октября в Липецкой области привито против гриппа около 30,4% населения: 117 тысяч детей и более 222 тысяч взрослых.
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