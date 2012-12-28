ОРВИ за неделю заболели 5332 человека

Случаев гриппа пока не регистрировали.

С 14 по 20 октября в Липецкой области зарегистрировано 5332 случая ОРВИ. Количество заболевших ОРВИ за неделю снизилось на 2,7%.Как сообщает управление Роспотребнадзора по Липецкой области, 59,6% от всех заболевших обратились к врачам в Липецке.Сейчас в Липецкой области циркулируют негриппозные респираторные вирусы. Случаев гриппа пока не регистрировали. Коронавирусом за неделю заболели 265 человек, что на 26,2% ниже уровня предыдущей недели.По состоянию на 21 октября в Липецкой области привито против гриппа около 30,4% населения: 117 тысяч детей и более 222 тысяч взрослых.