Выпивший бутылку водки водитель успел доехать только до первого светофора и устроил ДТП
Сегодня в Липецке: Красная Шапочка в стиле рок-н-ролл, липчан раздражают перекуры и как бороться с ленью на работе
Сегодня в Липецке: Красная Шапочка в стиле рок-н-ролл, липчан раздражают перекуры и как бороться с ленью на работе
Стену мемориала над братскими могилами на площади Героев в Липецке отремонтирует московская фирма
Происшествия
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сегодня, 09:50
«Калина» столкнулась с экскаватором: пострадала женщина водитель
За три дня на на дорогах области пострадали семь человек.
Дважды за субботу в дорожных авариях получали травмы дети.
На улице Краснознаменной в Липецке 19-летний водитель «ВАЗ-2115» сбил 13-летнюю девочку, госпитализация школьницы не понадобилась. А на улице Кривенкова под «Фольксваген» выехал самокат с двумя подростками. 13 и 14-летние мальчики доставлены в детскую больницу.
Два автомобиля слетели с дорог 18 октября. Оба случая произошли в Задонском районе.
В девять утра на дороге Патриаршая – Верхний Студенец съехал в кювет «Ниссан» 23-летнего водителя. В аварии пострадал 24-летний пассажир автомобиля — с травмами его доставили в больницу.
Вечером на грунтовой дороге у деревни Вороново 45-летний водитель «УАЗа» не справился с управлением и автомобиль врезался в дерево. Водителя госпитализировали.
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