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В воскресенье холодную воду отключат на трех улицах
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94
21 минуту назад

В воскресенье холодную воду отключат на трех улицах

Причиной отключения холодной воды 20 октября станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся жители домов №№ 5, 7 по улице Кривенкова, №№ 40а, 42 по улице Катукова, № 3 по улице Союзной. Подвоз воды также будет организован по заявкам потребителей.

После окончания работ возможно повышение мутности воды.
отключение воды
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