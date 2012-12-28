В воскресенье холодную воду отключат на трех улицах

Причиной отключения холодной воды 20 октября станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся жители домов №№ 5, 7 по улице Кривенкова, №№ 40а, 42 по улице Катукова, № 3 по улице Союзной. Подвоз воды также будет организован по заявкам потребителей.После окончания работ возможно повышение мутности воды.