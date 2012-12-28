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Общество
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21 минуту назад
В воскресенье холодную воду отключат на трех улицах
Причиной отключения холодной воды 20 октября станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».
После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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