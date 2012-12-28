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Липчан предупреждают о новом способе мошенничества: предлагают заработать на накрутке трафика и просматриваемости сайтов
Происшествия
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36 минут назад
Липчан предупреждают о новом способе мошенничества: предлагают заработать на накрутке трафика и просматриваемости сайтов
За подтверждающие посещения скриншоты обещали вознаграждение от 150 до 250 рублей.
Каждое посещение должно быть подтверждено соответствующим скриншотом, направленным администратору. За такие действия обещали вознаграждение от 150 до 250 рублей.
«Серия заданий от мошенников включает в себя также перевод денег в приложение, имитирующее биржевую торговлю криптовалютой либо иными активами, а также заработок за открытие и закрытие сделок без оформления брокерского счета. Таким образом преступники определяют лимиты переводов по банковской карте и объем имеющихся в распоряжении жертвы денег. Для убедительности, сделки проводятся в группе по 4-6 человек, где все, кроме жертвы, являются ботами. После перевода на счета аферистов необходимой суммы аккаунты, с которых велась переписка, прекращают свое существование», — сообщает прокуратура.
38-летняя липчанка так перевела 460 тысяч рублей мошенникам, которые предложили ей заработок на бирже. Таким же образом пенсионер из Ельца лишился более 600 тысяч рублей.
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