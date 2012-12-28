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Липчан предупреждают о новом способе мошенничества: предлагают заработать на накрутке трафика и просматриваемости сайтов
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Происшествия
92
36 минут назад

Липчан предупреждают о новом способе мошенничества: предлагают заработать на накрутке трафика и просматриваемости сайтов

За подтверждающие посещения скриншоты обещали вознаграждение от 150 до 250 рублей.

Двое жителей Липецкой области стали жертвами нового способа мошенничества. По данным пресс-службы прокуратуры Липецкой области, потерпевшим в мессенджерах прислали сообщения с предложением заработка за выполнение заданий, связанных с посещениями интернет-ресурсов для создания им объема трафика и просмотров.

Каждое посещение должно быть подтверждено соответствующим скриншотом, направленным администратору. За такие действия обещали вознаграждение от 150 до 250 рублей.

«Серия заданий от мошенников включает в себя также перевод денег в приложение, имитирующее биржевую торговлю криптовалютой либо иными активами, а также заработок за открытие и закрытие сделок без оформления брокерского счета. Таким образом преступники определяют лимиты переводов по банковской карте и объем имеющихся в распоряжении жертвы денег. Для убедительности, сделки проводятся в группе по 4-6 человек, где все, кроме жертвы, являются ботами. После перевода на счета аферистов необходимой суммы аккаунты, с которых велась переписка, прекращают свое существование», — сообщает прокуратура.

38-летняя липчанка так перевела 460 тысяч рублей мошенникам, которые предложили ей заработок на бирже. Таким же образом пенсионер из Ельца лишился более 600 тысяч рублей.
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