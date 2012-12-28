Статистика: в Липецкой области за неделю подорожали макароны и молочные продукты

Заметнее всего подорожало за прошедшую неделю сливочное масло. Росли в цене также почти все овощи и корнеплоды после периода сезонного падения. Немного дешевле стали сухие молочные смеси для детского питания, яблоки, гречка. Липецкстат представил данные оценки индекса потребительских цен на товары, которые по итогам прошлой недели (с 8 по 14 октября) подорожали, подешевели или остались на прежнем уровне.На прошлой неделе продолжила дорожать большая часть молочной продукции, заметнее всего прибавили сливочное масло (+2,37%), сметана (+1,52%) и пастеризованное молоко (+1,41%), менее одного процента составил рост цен на творог, сыр. Подсолнечное масло стало дороже на 1,05%, мясные консервы для детского питания — на 1,76%, ржаной хлеб — на 1,33%. Из овощей капуста прибавила в цене +1,77%, свекла +1,23%, огурцы подорожали на 1,47%, а помидоры на 1,33%. Менее одного процента составила недельная инфляция на свинину, баранину, мороженую рыбу, маргарин, фруктовые консервы для детского питания, яйца, печенье, соль, муку, пшеничный хлеб, вермишель и макаронные изделия в целом, картофель, морковь.В перечень подешевевших продуктов на прошлой неделе попали говядина, сухие молочные смеси для детского питания, овощные консервы для детского питания, сахар, рис, гречка, лук и яблоки — снижение цены составило от 0,06% до 0,83%. Не изменились цены на чай и кур охлажденных и замороженных.Из непродовольственных товаров подорожали хозяйственное мыло (+2,54%), туалетная бумага (+2,22%), сухие корма для животных (+1,2%), дешевле стали стиральный порошок (-0,62%), зубная паста (-0,8%), туалетное мыло (-0,06%). Недельная инфляция не затронула такие товары, как джинсы для школьников, детские и мужские майки, мужские носки, детские и взрослые кроссовки, шампунь, зубные щетки, сигареты с фильтром, спички.