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Экономика
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35 минут назад
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Статистика: в Липецкой области за неделю подорожали макароны и молочные продукты
На прошлой неделе продолжила дорожать большая часть молочной продукции, заметнее всего прибавили сливочное масло (+2,37%), сметана (+1,52%) и пастеризованное молоко (+1,41%), менее одного процента составил рост цен на творог, сыр. Подсолнечное масло стало дороже на 1,05%, мясные консервы для детского питания — на 1,76%, ржаной хлеб — на 1,33%. Из овощей капуста прибавила в цене +1,77%, свекла +1,23%, огурцы подорожали на 1,47%, а помидоры на 1,33%. Менее одного процента составила недельная инфляция на свинину, баранину, мороженую рыбу, маргарин, фруктовые консервы для детского питания, яйца, печенье, соль, муку, пшеничный хлеб, вермишель и макаронные изделия в целом, картофель, морковь.
В перечень подешевевших продуктов на прошлой неделе попали говядина, сухие молочные смеси для детского питания, овощные консервы для детского питания, сахар, рис, гречка, лук и яблоки — снижение цены составило от 0,06% до 0,83%. Не изменились цены на чай и кур охлажденных и замороженных.
Из непродовольственных товаров подорожали хозяйственное мыло (+2,54%), туалетная бумага (+2,22%), сухие корма для животных (+1,2%), дешевле стали стиральный порошок (-0,62%), зубная паста (-0,8%), туалетное мыло (-0,06%). Недельная инфляция не затронула такие товары, как джинсы для школьников, детские и мужские майки, мужские носки, детские и взрослые кроссовки, шампунь, зубные щетки, сигареты с фильтром, спички.
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