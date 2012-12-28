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Общество
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45 минут назад
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Причиной отключения холодной воды 17 октября станут плановые ремонтные работы на сетях, они затронут потребителей четырех улиц, предупредили в «РВК-Липецк».
Цистерны с водой для питья будут находиться по адресам: улица Кузьминская, 6б, улица 6 Гвардейской дивизии, 24. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
17 октября плановые ремонтные работы на сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.
С 09:00 до 18:00 из-за работ по монтажу приборов учета отключат электричество на улицах Ново-Весовой, Фурманова, Зои Космодемьянской, Московской, в переулке Рудном. Перебои со светом будут длиться не более трех часов для отдельного домовладения.
С 09:00 до 18:00 из-за плановых ремонтных работ на сетях обесточат улицы Вермишева, Космонавтов, 9 Мая, Прокатную, Суворова, Гоголя, Союзную, Ульяны Громовой, Винннцкую, Задорожную, Рыбалко, Муравьева, Одоевского, Подсобное хозяйство, Харьковскую, Шахтерскую, Кочеткова, Бардина, Демьяна Бедного, Баумана, Курчатова, Булавина, Семенова Тян-Шанского, Третьякова, площади Металлургов, Заводскую, проспекты Мира, Победы, переулки Болотникова, Войнич, Ермака, Ракетный, Теплый, Щепкина, район 10 Шахты, садоводчества «Восход», «Металлург-2», «Сокол-1».
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