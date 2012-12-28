У липчанина арестовали «Ладу» из-за долгов по налогам почти в полмиллиона рублей

Мужчина испугался и рассчитался с долгами.

Житель Липецкого округа а задолжал по налогам 492 000 рублей.«Несмотря на неоднократные попытки судебных приставов призвать должника к добровольному погашению задолженности, необходимых мер липчанин так и не предпринял. Тогда судебный пристав-исполнитель принял решение об аресте автомобиля «Лада Ларгус», находящегося в собственности должника», — сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области.Не желая терять свой автомобиль, мужчина тут же оплатил задолженность по налогам. Арест c автомобиля снят.