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Общество
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сегодня, 12:00
У липчанина арестовали «Ладу» из-за долгов по налогам почти в полмиллиона рублей
Мужчина испугался и рассчитался с долгами.
«Несмотря на неоднократные попытки судебных приставов призвать должника к добровольному погашению задолженности, необходимых мер липчанин так и не предпринял. Тогда судебный пристав-исполнитель принял решение об аресте автомобиля «Лада Ларгус», находящегося в собственности должника», — сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области.
Не желая терять свой автомобиль, мужчина тут же оплатил задолженность по налогам. Арест c автомобиля снят.
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