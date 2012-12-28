В России ужесточат контроль за пиратскими сеансами в кинозалах

Борьбу с пиратством в кинотеатрах могут ужесточить: региональные киносети, показывающие голливудские фильмы в формате предсеансного обслуживания, могут ждать «усиленные проверки».