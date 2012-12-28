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В России
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57 минут назад
В России ужесточат контроль за пиратскими сеансами в кинозалах
Борьбу с пиратством в кинотеатрах могут ужесточить: региональные киносети, показывающие голливудские фильмы в формате предсеансного обслуживания, могут ждать «усиленные проверки».
По словам одного из собеседников, тема борьбы с пиратством в большей степени касалась региональных киносетей, активно демонстрирующих фильмы ушедших голливудских киностудий в формате предсеансного обслуживания, то есть без прокатного удостоверения и согласия правообладателя в паре с российской короткометражкой. Собеседник уточнил, что в ближайшее время пройдет этап «усиленных проверок».
Второй источник добавил, что, помимо этого, участники сессии поднимали вопрос о необходимости усиления борьбы с пиратством российских фильмов и сериалов. Эта проблема в большей степени распространена в интернете, а не в традиционных кинотеатрах.
В пресс-службе Минкультуры отметили, что дела об административном правонарушении по статьям, запрещающим показ кино без прокатного удостоверения и без передачи информации о сеансе в единую систему, возбуждаются после поступления соответствующих жалоб. Такой жалобой может быть обращение от граждан с приложением копий билетов в кинотеатры на конкретный сеанс, а также информация от Фонда кино.
Российские кинотеатры начали практиковать предсеансное обслуживание в середине 2022 года после ухода из России крупных голливудских киностудий. Но формально такая практика — это не только пиратство, так как показ осуществляется без согласия правообладателя, но и нарушение российского законодательства, по которому демонстрация фильмов в кинотеатрах без прокатного удостоверения Минкультуры запрещена.
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