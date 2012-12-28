На 17 улицах Липецка отключат холодную воду

Отключения 16 октября связаны с плановыми ремонтными работами на сетях, предупредили в «РВК-Липецк».

С 09:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 3, 5, 5а, 7, 9, 9а, 11 по улице Петра Смородина. Цистерна с водой для питья будет находиться возле дома № 9.С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах № 32 по улице Черноземной, № 44 по улице Западной, № 45 в 9 микрорайоне, № 2а по улице Авиационной, № 8а по улице Елецкой, №№ 19, 21, 23 по улице Молодежной. Также подачу холодной воды в этот период ограничат жителям частного сектора улиц Донецкой, Днепровской, Черноземной, Западной, Товарищеской, 40 лет ВЛКСМ, Аэродромной, Авиационной, Павлова, Лескова, 9 Января, Елецкой, переулков Рылеева, Макаренко.Подвоз воды организуют по адресам: улица Западная, 44, улица Елецкая, 8а, улица Молодежная, 21. После окончания работ возможно повышение мутности воды.16 октября плановые ремонтные работы на сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.С 09:00 до 18:00 из-за плановых ремонтных работ на сетях обесточат улицы Кочеткова, Бардина, Водную, Демьяна Бедного, Баумана, Курчатова, Булавина, Семенова Тян-Шанского, Третьякова, Советскую, переулки Войнич, Ермака, Болотникова, Ракетный, Теплый, Щепкина, площадь Заводскую, садоводчества «Весна», «Кооператор».С 09:00 до 18:00 из-за монтажа приборов учета с перебоями электричества столкнутся потребители на улицах Космонавтов, Циолковского, Московской, Осипенко, Фестивальной, по проспекту 60 лет СССР, по проездам Северному, Универсальному, в парке Победы. Перебои составят не более трех часов для каждого отдельного домовладения.С 14:00 до 18:00 монтаж приборов учета будет проводиться на улицах 40 лет Советской Армии, Скороходова, Октябрьской, Фрунзе, Боровой, Зои Космодемьянской, Ферросплавной, Катукова, по бульвару Есенина.