Жильцы добились демонтажа станции оператора связи с крыши дома на улице Бунина

С иском к оператору в суд обратились 10 жильцов.

Липецкий областной суд обязал оператора связи демонтировать базовую станцию с крыши многоквартирного дома. Решение демонтировать станцию вынес ещё суд первой инстанции, но сотовый оператор попытался его оспорить и подал апелляционную жалобу.По данным GOROD48, речь идёт о станции оператора ООО «Т2 Мобайл» на крыше дома №16 по улице Бунина. С иском к оператору в суд обратились 10 жильцов.Как сообщили в объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, договор об установке технологического оборудования в доме был заключен между управляющей компанией и оператором связи еще в 2009 году. В 2012 году собственники квартир, которые не давали своего согласия на размещение оборудования, потребовали демонтировать базовую станцию. Свои требования они мотивировали тем, что через технологические отверстия, необходимые для установки станции, попадает влага, происходит промерзание помещений.В 2023 году жильцы провели общее собрание и проголосовали за расторжение договора и демонтаж оборудования. Оператору были направлены соответствующие требования, которые он проигнорировал.Тогда жильцы пошли в суд. И он признал недействительным договор на размещении технологического оборудования, так как он был заключен без согласия общего собрания собственников квартир.Теперь оператор связи должен демонтировать базовую станцию и восстановить общее имущество дома, поврежденное при ее монтаже.