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Над Липецкой областью вспыхнуло Северное сияние
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Общество
236
40 минут назад
4

Над Липецкой областью вспыхнуло Северное сияние

10 октября жители региона могли наблюдать полярное сияние — явление, которое для наших широт становится всё более привычным.

Эффектные снимки полярного сияния накануне вечером сделала липчанка Светлана Кошкарова в селе Кореневщино Добровского округа. За городом, подальше от городской засветки, Светлана снимает сияния с 2024 года. 

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Октябрьское сияние возникло из-за высокой солнечной активности. В начале октября на Солнце произошла серия вспышек, включая мощную класса M6.7, сопровождавшуюся корональным выбросом массы. 10 октября ударная волна солнечного ветра достигла Земли: скорость потока превысила 900 км/с, геомагнитная буря достигла уровня G3, классифицирующуся как сильная. По прогнозам NOAA, возмущения могут сохраняться до 12 октября.

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Светлана для съёмки сияния использует зеркальный фотоаппарат на штативе с длинной выдержкой. Именно это позволяет увидеть цвета, которые для невооружённого глаза часто выглядят как приглушённая цветная дымка.
северное сияние
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Комментарии (4)

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Сначала новые
то то
13 минут назад
голова сильно болела, это не просто сияние, это электромагнитное излучение, да тут всякими радарами да сотовыми вышками нас истребляют
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Однако
18 минут назад
Значит пора охотиться на моржей и на северных оленей! А иначе песец из тундры скоро придёт.
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Дед
20 минут назад
Закусывать надо !
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Липчанка
24 минуты назад
В школе на уроках географии нас учили, что северное сияние - природное явление, которое можно увидеть за полярным кругом, поэтому оно и северное. Ещё учили, что причиной северного сияния является ионизация атмосферы. Никогда раньше в средней полосе не было северных сияний. А начались они аккурат в 2022 году. Поэтому все эти "сияния" имеют антропогенное происхождение. Я так считаю. Мы просто многого не знаем, нам не докладывают.
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