Липчанка, лишившаяся 700 тысяч рублей, доказывала полицейским, что это – не мошенничество
Липчанка, лишившаяся 700 тысяч рублей, доказывала полицейским, что это – не мошенничество
Общество
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40 минут назад
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Над Липецкой областью вспыхнуло Северное сияние
10 октября жители региона могли наблюдать полярное сияние — явление, которое для наших широт становится всё более привычным.
Октябрьское сияние возникло из-за высокой солнечной активности. В начале октября на Солнце произошла серия вспышек, включая мощную класса M6.7, сопровождавшуюся корональным выбросом массы. 10 октября ударная волна солнечного ветра достигла Земли: скорость потока превысила 900 км/с, геомагнитная буря достигла уровня G3, классифицирующуся как сильная. По прогнозам NOAA, возмущения могут сохраняться до 12 октября.
Светлана для съёмки сияния использует зеркальный фотоаппарат на штативе с длинной выдержкой. Именно это позволяет увидеть цвета, которые для невооружённого глаза часто выглядят как приглушённая цветная дымка.
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