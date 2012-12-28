Липчанка, лишившаяся 700 тысяч рублей, доказывала полицейским, что это – не мошенничество
Липчанка, лишившаяся 700 тысяч рублей, доказывала полицейским, что это – не мошенничество
Общество
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28 минут назад
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Дорогой хлеб дорожает, цена дешёвого не меняется
Итоги недели: цены.
Набор дорогих продуктов подешевел заметнее — на 145 рублей 96 копеек. Но тут, скорее всего, дело в скидках.
Неприятно удивили цены на хлеб. Он один из самых ходовых товаров, его не покупают разве что только те, кто худеет. В одном из магазинов мы увидели батон за 90 рублей без копейки! И это не из собственной пекарни, а заводской. На прошлой неделе самый дорогой батон стоил на 10 рублей дешевле.
А вот цена самого дешёвого батона не меняется годами. Но в нём используется дешёвая мука, возможно добавление переработанного чёрствого хлеба, кроме того, зачастую его готовят по ускоренной технологии, сокращая процесс брожения.
Кстати, мы не заметили роста цен на муку.
Впечатлили нас и цены на огурцы. Мы, конечно, привыкли к упаковкам по 200–450 граммов и давно пересчитываем их стоимость на килограмм. Но эти маленькие огурчики по 149 рублей 99 копеек за 125-граммовую пачку в нашем рейтинге пока занимают первое место! Килограмм-то выходит в 1199 рублей 92 копейки.
Хотя маленькие плоды в последнее время в цене, мы уже рассказывали о беби-картофеле по 100 рублей за килограмм.
Продавцы привычного картофеля на Центральном рынке приободрились — торговля идёт хорошо.
— Холодает, покупатели активнее берут, — сказал один из них, готовый бесплатно доставить мешки с картофелем до автомобилей покупателей. Если машины нет, продавцы готовы привезти картошку на своей — услуга стоит 500 рублей.
Продолжает дорожать соль. Магазины предлагают её и по 20, и по 30 рублей за килограмм, причём она не какая-нибудь морская, чёрная или гималайская.
Любопытно, что бананы дорогого сегмента подорожали на 10 рублей за килограмм — до 185 рублей без копейки. Зато, скажем так, условно дешёвые бананы подешевели на 20 рублей за кило — до 139 рублей 90 копеек.
В магазинах и на Центральном рынке стало больше так называемых «зимних» фруктов: хурмы и мандаринов. Сезон дешёвых витаминов заканчивается.
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