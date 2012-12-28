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Погода в Липецке
2874
сегодня, 17:00
12

В Липецкой области ожидаются ночные заморозки

В ближайшие сутки территория Липецкой области будет находиться на западной периферии антициклона, осадков не ожидается. 14 и 15 октября при прохождении холодного атмосферного фронта пройдут дожди различной интенсивности.

Среднесуточные температуры воздуха составят 4-6 градусов тепла, что на 1-3 градуса ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 8-13 м/сек. Температура ночью от -1 до +4 градусов, днем – от +7 до +12 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью – от +1 до +3 градусов, днем – от +8 до +10 градусов.

День 13 октября стал самым теплым в Липецке в 2014 году, тогда в городе было +22. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1910 году – 7 градусов мороза.
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Комментарии (12)

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Сначала новые
Михаил
55 минут назад
ну хоть Лето радует жарой сухостью и погожими деньками позволяющих отдохнуть у водоема и поработать в огороде а не заливает залповыми ливнями особенно Июль и Август как в Москве
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Михаил
57 минут назад
К великому и всеобщему сожалению погодная мерзость наступила а понедельник наберет обороты по полной программе:серость ветер дожди и лютый холод с температура от 4 до 6 и это днем а я надеялся что 2024 год продержит 25 градусное тепло до конца октября но увы чудо не произошло
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С ЛТЗ
сегодня, 20:55
Квадра, рвк и остальные - закопайте наконец свои раскопы. Включение отопления с незаконченными работами дело сомнительное.
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Директор Кадры
сегодня, 20:40
Ну что... дождались?! Вот и на нашей улице праздник. Теперь не округляйте глаза от удивления, глядя в квитанции...
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коля
сегодня, 20:01
Парадокс .самая богатая страна мира .англия .нет центрального отопления .вопрос без ответа.
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vlad
сегодня, 19:22
Отопление будет. Каждому в своё время, ждите.
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Эксперт
сегодня, 18:19
Не заморозки а только снег!
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Костья
сегодня, 17:59
Включите отопление,я на всю голову простудился.
Ответить
Сначала
сегодня, 19:49
Надо трубы закопать.
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Эксперт
сегодня, 18:19
Не проще в доме в шапке ходить? Можно и спать в ней.
Ответить
Лена
сегодня, 17:47
Красивая фотография и погода просто замечательная,прохладная.
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Дед
сегодня, 17:46
Когда отопление включат , в квартирах холодно.
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