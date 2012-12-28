В Липецкой области ожидаются ночные заморозки

В ближайшие сутки территория Липецкой области будет находиться на западной периферии антициклона, осадков не ожидается. 14 и 15 октября при прохождении холодного атмосферного фронта пройдут дожди различной интенсивности.

Среднесуточные температуры воздуха составят 4-6 градусов тепла, что на 1-3 градуса ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 8-13 м/сек. Температура ночью от -1 до +4 градусов, днем – от +7 до +12 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью – от +1 до +3 градусов, днем – от +8 до +10 градусов.День 13 октября стал самым теплым в Липецке в 2014 году, тогда в городе было +22. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1910 году – 7 градусов мороза.