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Погода в Липецке
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вчера, 17:00
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В Липецкой области сухо и до +16

В ближайшие двое суток атмосферное давление в Липецкой области продолжит расти, осадков не ожидается. 

14 октября с приближением к региону циклона с северо-запада пройдут небольшие дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят: 12 октября — 9-10 градусов тепла, что на 2-3 градуса выше нормы, 13 и 14 октября — 4-6 градусов тепла, что на 1-3 градуса ниже нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 октября в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 9-14 м/сек. Температура ночью от +3 до +8 градусов, днем — от +11 до +16 градусов. 

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью — от +4 до +6 градусов, днем — от +13 до +15 градусов.

День 12 октября стал самым теплым в Липецке в 1935 году, тогда в городе было +23. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1956 году — 8 градусов мороза. 


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Комментарии (7)

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IKA
44 минуты назад
В понедельник покров пресвятой богородицы, снежный покров маловероятен, а вот увидеть снежные заряды вполне вероятно.
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Михаил
вчера, 21:37
Радует что хоть Липецкое Лето нормальное сухое и жаркое а не сырое и серое как в Москве где в особенности Июль и Август почти ежедневно заливает залповыми ливнями с лужами по колено а Осенью там начинаются бесконечные непрекращающееся грибные противные дожди переходящие в Октябре в снег и слякоть
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Михаил
вчера, 21:34
Очень жаль в начале следующий неделе по яндекс прогнозу будет жуткая погода:дождь ветер с жутким холодом от +4 до +6 днем,а я надеялся что 20-25 градусное тепло продержится до конца октября но увы 2024 год не пошел на рекорд по теплу
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Костья
53 минуты назад
Да все равно должно быть тепло еще. Не вечно же эта мерзость будет длиться. По гисметео мерзость будет только в понедельник.
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Квадра
вчера, 18:43
Что главнее? Сухо или до +16?
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Лена
вчера, 17:12
На следующей неделе первый мокрый снег! Зиме дорогу!
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Костья
вчера, 17:36
Все-то ты знаешь. Очнись. Какой мокрый снег при плюсовой температуре?
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