Сегодня в Липецке: автобусы вновь поедут по улице Катукова, чёрно-белый мир и спектакль МХАТ
Депутат потребовал отменить в липецких школах безотметочную систему: оказалось, это сделали еще 2 года назад
Тренер, у которой чуть не утонул 12-летний школьник, не смогла восстановиться на работе
Тренер, у которой чуть не утонул 12-летний школьник, не смогла восстановиться на работе
Желающие легализоваться в России иностранцы платили за брак с липчанками от 30 000 до 250 000 рублей
На нарушителей условий особого противопожарного режима составлено 44 протокола: самый большой штраф — 600 тысяч рублей
Погода в Липецке
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вчера, 17:00
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В Липецкой области сухо и до +16
В ближайшие двое суток атмосферное давление в Липецкой области продолжит расти, осадков не ожидается.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 октября в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 9-14 м/сек. Температура ночью от +3 до +8 градусов, днем — от +11 до +16 градусов.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью — от +4 до +6 градусов, днем — от +13 до +15 градусов.
День 12 октября стал самым теплым в Липецке в 1935 году, тогда в городе было +23. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1956 году — 8 градусов мороза.
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