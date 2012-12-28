В Липецкой области сухо и до +16

В ближайшие двое суток атмосферное давление в Липецкой области продолжит расти, осадков не ожидается.

14 октября с приближением к региону циклона с северо-запада пройдут небольшие дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят: 12 октября — 9-10 градусов тепла, что на 2-3 градуса выше нормы, 13 и 14 октября — 4-6 градусов тепла, что на 1-3 градуса ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 октября в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 9-14 м/сек. Температура ночью от +3 до +8 градусов, днем — от +11 до +16 градусов.В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью — от +4 до +6 градусов, днем — от +13 до +15 градусов.День 12 октября стал самым теплым в Липецке в 1935 году, тогда в городе было +23. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1956 году — 8 градусов мороза.