Охлажденные куры выросли в цене

Итоги недели: цены.

В конце недели мы традиционно отправились по магазинам и рынкам, чтобы проверить как изменились цены.Наша корзина дешевых продуктов за неделю подорожала на 10 рублей 34 копейки. В основном из-за охлажденных кур. В одном из магазинов низкие цены держались, по всей видимости, из-за нового поставщика, но теперь они выровнялись.Набор из дорогих продуктов подрос в цене существеннее — на 95 рублей 64 копейки. Подорожали крупы, бакалея и некоторые овощи.Не в первый раз мы столкнулись с логистическими проблемами в липецких магазинах. В этот раз не нашли сахар. Сначала мы решили, что его переместили для повышения продаж: в таких случаях покупатели обращают внимание на другие продукты, неожиданно оказавшиеся на привычных полках. Однако оказалось, что сахар в магазин не завезли.— Несколько дней назад мы не могли найти сливочное масло. Четыре магазина обошли. Везде были пустые полки, — пожаловалась нам покупательница.По всей видимости, сотрудники магазинов искали масло подешевле. Цены на него кусаются.При этом в разных магазинах цена на масло одного и того же производителя может разниться на 40 рублей. Причем на дорогом ценнике еще и красуется пометка «Выгодно!». Возможно, с таким ценником продается новая партия, и нам стоит готовиться к еще одному витку подорожания.— Картофель дорожает из-за неурожая. Недавно у нас в магазине его продавали дороже 70-ти рублей за килограмм. Потом снизили цену, — рассказала продавщица в овощном отделе.Картофель выгоднее покупать фасованный, он дешевле рассыпного. Хотя рассыпной видно сразу, а фасованный —кот в мешке, что там будет в сетке, когда ее откроешь дома?В магазинах, кстати, не только цены повышают, но и зарплату сотрудникам. Водителям электроштабелеров и комплектовщикам готовы платить до 150 000 рублей в месяц.Огурцы, помидоры, арбузы и дыни в наших наборах на следующей неделе мы заменим «зимними» фруктами: мандаринами, апельсинами и хурмой. Местных огурцов и помидоров на рынке почти нет, а магазинах они привозные или тепличные по фантастическим ценам.Арбузов и дынь в магазинах тоже почти не осталось.