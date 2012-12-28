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В Липецкой области ожидаются ночные заморозки
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Происшествия
В Ельце закладчик выдавал себя за фотографа, но в сумке для техники развозил наркотики
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Общество
858
сегодня, 10:27
31

Охлажденные куры выросли в цене

Итоги недели: цены.

В конце недели мы традиционно отправились по магазинам и рынкам, чтобы проверить как изменились цены.

Наша корзина дешевых продуктов за неделю подорожала на 10 рублей 34 копейки. В основном из-за охлажденных кур. В одном из магазинов низкие цены держались, по всей видимости, из-за нового поставщика, но теперь они выровнялись.



Набор из дорогих продуктов подрос в цене существеннее — на 95 рублей 64 копейки. Подорожали крупы, бакалея и некоторые овощи.



Не в первый раз мы столкнулись с логистическими проблемами в липецких магазинах. В этот раз не нашли сахар. Сначала мы решили, что его переместили для повышения продаж: в таких случаях покупатели обращают внимание на другие продукты, неожиданно оказавшиеся на привычных полках. Однако оказалось, что сахар в магазин не завезли.

— Несколько дней назад мы не могли найти сливочное масло. Четыре магазина обошли. Везде были пустые полки, — пожаловалась нам покупательница.

По всей видимости, сотрудники магазинов искали масло подешевле. Цены на него кусаются.

При этом в разных магазинах цена на масло одного и того же производителя может разниться на 40 рублей. Причем на дорогом ценнике еще и красуется пометка «Выгодно!». Возможно, с таким ценником продается новая партия, и нам стоит готовиться к еще одному витку подорожания.





— Картофель дорожает из-за неурожая. Недавно у нас в магазине его продавали дороже 70-ти рублей за килограмм. Потом снизили цену, — рассказала продавщица в овощном отделе.

Картофель выгоднее покупать фасованный, он дешевле рассыпного. Хотя рассыпной видно сразу, а фасованный —кот в мешке, что там будет в сетке, когда ее откроешь дома?





В магазинах, кстати, не только цены повышают, но и зарплату сотрудникам. Водителям электроштабелеров и комплектовщикам готовы платить до 150 000 рублей в месяц.



Огурцы, помидоры, арбузы и дыни в наших наборах на следующей неделе мы заменим «зимними» фруктами: мандаринами, апельсинами и хурмой. Местных огурцов и помидоров на рынке почти нет, а магазинах они привозные или тепличные по фантастическим ценам.



Арбузов и дынь в магазинах тоже почти не осталось.
цены
дороже/дешевле
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Комментарии (31)

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Сначала новые
Лена
6 минут назад
Это я что-ли подорожала? Да,я такая!
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ded
6 минут назад
Вот те на! Только что по телеящику рассказывали о рекордном урожае картошки! А тут лапшу вешают про неурожай. Вот это поворот
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Кругом
35 минут назад
Одно вранье
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дядя
9 минут назад
ага, про зарплату особенно "весело" слушать!
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65+
43 минуты назад
Посмотрим насколько проиндексируют пенсию ! С нового года надо всем жителям России дать понять власти что у нас ещё есть народ который больше не хочет терпеть этот безпридел и терпение народа заканчивается .
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липчанин
19 минут назад
Пенсию повысят с января 2025 года на 7,3%
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кит
22 минуты назад
На 7,3 % прогнозируют проиндексировать пенсии с 1 января !
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ЮВП
сегодня, 12:27
60 млрд.рублей потрачено на медпомощь мигрантам , не имеющим медицинской страховки, в т.числе и приехавшим родить в России.
Ответить
Скрепы
сегодня, 12:38
В США 20% американок рожают вне больницы из-за отсутствия средств на медстраховку.
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Толи еще
сегодня, 12:11
Будет с этим бурным ростом доходов банков
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Все ХОРОШО
сегодня, 12:04
Поголовье свиней увеличилось в Липецкой области в прошлом году на 26%, птицы в сельхозорганизациях — на 7,5%. Молока произведено 316,6 тысячи тонн, на 6,7% увеличилась продуктивность дойного стада — надой на одну корову в сельхозорганизациях достиг 8767 кг молока. В 2023 году производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий составило 365,2 тысячи тонн. На каждого жителя региона было произведено 256 кг мяса в убойном весе, молока — 282 кг, яиц — 759 штук.
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Вопрос
сегодня, 12:23
Ну и?
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Вопрос
сегодня, 12:12
Ну и?
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Все ХОРОШО
сегодня, 12:04
Основным направлением в агропромышленном комплексе Липецкой области является растениеводство. В 2023 году было собрано 3,7 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур, подсолнечника — 426,1 тысячи тонн (в весе после доработки). Картофеля выращено 499,5 тысячи тонн — на 30% больше, чем годом ранее. Липецкая область остается на первом месте в стране по производству овощей закрытого грунта. Валовой сбор овощей в теплицах с круглогодичным циклом выращивания в 2023 году составил 149 тысяч тонн.
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Нервная мать
сегодня, 12:02
В магазин, как в музей- заходим полюбоваться и выйти! Про вещи молчу. Свитер из синтетики 2 тысячи стоит. Детям сапоги зимние по 4 тысячи. Это на одну зиму. Сами ходим, что купили 10 лет назад.А уже вон опубликовали, что коммуналка в следующем году вырастет на 11-12 процентов.Как жить- то семьям рядовым?
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Как задолбала
сегодня, 11:59
эта беспросветность....Как в джунглях-Выживаем....
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Провидец
сегодня, 12:21
Народ все плачет и плачет, что жить тяжело. Зайдите в Ривьеру посмотрите. Все магазины с народом. В Ленте очереди в три вилюшки. На парковке машина негде поставить.
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Брежнев
сегодня, 12:07
Хотели капитализм? Теперь не жалуйтесь
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