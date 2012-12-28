На месте разрушения входной группы подъезда работают прокуратура и следственный комитет
«У ребенка имеется добавочная доля селезенки»: врачи рассказали о спасении выпавшего с седьмого этажа подростка
Происшествия
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9 минут назад
Полиция проверяет информацию о травле подростками монахини
По словам насельницы Задонского монастыря, школьники преследуют пожилую женщину. Так это или нет, выяснит полиция.
«Эта история возмущает меня до глубины души. Пожилая женщина за 80 лет, мать двоих офицеров, находящихся на СВО и бабушка участника СВО, подвергается нападкам со стороны малолеток.
Одиннадцатилетние пацаны издеваются над «бабушкой» подбрасывая ей в открытое окно пакеты с собственными экскрементами или гнилые вонючие тряпки с мусорки. А потом, выглядывая из-за угла, корчат рожицы и пританцовывают. Также они убили палками кошку и двоих котят, которых подкармливала эта женщина.
У матушки Татьяны (она монахиня, постриженная в нашем монастыре) есть собственные кошки, которые выходят гулять на улицу через приоткрытое окно первого этажа. Поэтому, закрыть окно совсем она не может. Приезжал сын с СВО и соорудил ей лесенку на окне, по которой ходят кошки. Так пацаны эту лестницу постоянно ломают.
Есть ещё один факт — в Великую Отечественную войну матушке Татьяне, которая была ребенком в то время, посекло осколками руки и ноги, из-за этого одна нога сильно увеличена в размере.
Кто в нашем городе способе защитить пожилую одинокую монахиню, сыновья которой защищают Родину??! Полиция разводит руками…».
Как сообщили GOROD48 в УМВД России по Липецкой области, ранее заявлений по изложенным матушкой Арсенией фактам в полицию не поступало.
— Правоохранительные органы начали проверку изложенных в посте фактов, — сообщили в полиции.
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