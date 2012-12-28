Общество
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сегодня, 09:51
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В Липецкой области северное сияние наблюдали дважды за день
Сначала оно сияло ночью, а потом продолжилось вечером.
Как рассказала Светлана, вечером уже натянуло тучи и заморосил дождь, так что для поиска удачной точки съемок пришлось выехать в поле. А ночью Светлана снимала сияние уже с привычной точки — в селе Кореневщино Добровского района, При этом, по словам Светланы магнитная буря, вызывающая явление не утихает.
—- Сильная магнитная буря продолжается. Если бы было темно, сияло бы очень ярко, —- говорит Светлана.
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