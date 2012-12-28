21-летний липчанин напал на одного полицейского с велосипедным рулём, а другого ударил ногами
Происшествия
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24 минуты назад
Велосипедист попал под машину на площади Победы
57-летний мужчина госпитализирован.
Днем на улице Краснозаводской столкнулись автомобили «Нива» с 27-летним водителем и «Омода» под управлением 32-летнего водителя. В аварии пострадала 4-летняя пассажирка иномарки, после оказания помощи девочка была отпущена.
В девять вечера на площади Победы под автомобиль «Шевроле» попал 57-летний велосипедист. Мужчину госпитализировали.
Около полуночи на улице Доватора столкнулись «Хендай» с 46-летним мужчиной за рулем и мотоцикл под управлением 17-летнего парня. С места аварии доставлены в больницу мотоциклист и его 21-летний пассажир.
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