Велосипедист попал под машину на площади Победы

57-летний мужчина госпитализирован.

7 октября автоинспекция зарегистрировала три аварии с пострадавшими. Все они произошли в Липецке.Днем на улице Краснозаводской столкнулись автомобили «Нива» с 27-летним водителем и «Омода» под управлением 32-летнего водителя. В аварии пострадала 4-летняя пассажирка иномарки, после оказания помощи девочка была отпущена.В девять вечера на площади Победы под автомобиль «Шевроле» попал 57-летний велосипедист. Мужчину госпитализировали.Около полуночи на улице Доватора столкнулись «Хендай» с 46-летним мужчиной за рулем и мотоцикл под управлением 17-летнего парня. С места аварии доставлены в больницу мотоциклист и его 21-летний пассажир.