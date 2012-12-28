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190
57 минут назад

Сегодня в Липецке: резко похолодает, кому завтрак в постель, а кому – на рабочее место

Информационная картина наступившего дня.

Здравствуй, осень!

Температура днём резко опустится до 14-16 градусов. Днём будет облачно, возможны кратковременные дожди.

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Отключение воды

С 9:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улице Катукова, 19 и бульваре Есенина, 2а, 5.

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С 10:00 и до конца ремонта ценный ресурс будет отсутствовать в домах на улицах Агрономической, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 10а, 12, 12а, 14, 15, 17, 16; Боевой проезд, 39а; Молодёжной, 19, 21, 23; Опытной, 2, 2а, 4, 4а, 6, 8, 11, 13, 25, 26, 27.

Отключение света

С 9:00 до 18:00 в связи с ремонтом электросетей обесточат улицы Бабушкина, Водную, Л. Бедного, Декабристов, К.Булавина, Курчатова, Семенова-Тян-Шанского, Третьякова, переулки Войнич, Ермака, Щепкина.

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В промежутке с 9:00 до 18:00 из-за монтажа приборов учёта отключение света на срок до 3-х часов ждёт улицы Гагарина, Д.Фурсова, Космонавтов, Лутова, Маршала Рыбалко, Московскую, Одоевского, Степанищева, Циолковского, а также – Лебедянское шоссе; а в промежутке с 14:00 до 18:00 – улицы Агрономическую, Боевой проезд, Опытную.

Пробки

Часть Липецка до сих пор перекопана и движение закрыто. Это только усиливает проблемы на дорогах и увеличивает количество пробок. Предупреждён – значит, вооружён: за заторами можно следить в «Яндекс-картах» или аналогичных приложениях и по возможности их объехать.


Дядя Ваня

В рамках 40 фестиваля «Липецкие театральные встречи» в ЛГАДТ им. Л.Н.Толстого своё мастерство сегодня покажут артисты из «Театрального ковчега в Дубраве» (Сергиев Посад). В 19:00 они представят публике спектакль «Дядя Ваня» (12+).

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Этой чеховской постановкой липчан не удивишь, местный театр тоже ставил спектакль по этой пьесе. Оттого интереснее будет понаблюдать за разницей в творческих подходах, сценических приёмов и авторского видения.

Вечер диафильмов

А в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская. 28) предлагают свою альтернативу современному театру – в 18:33 начнут вечер диафильмов (6+).

Говорят, что живые картинки гораздо полезнее кино со спецэффектами, потому что лучше развивают воображение, особенно у ребёнка. Текст для историй с проектора прочитает лично хозяйка «Библиотеки» сладкоголосая Дина Кюнбергер.

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Дина Кюнбергер, фото vk.com/vbiblioteku

Вход — любая бумажная купюра от 100 руб.

Редкие книги

Липецкая областная универсальная научная библиотеке (ул. Кузнечная, 2) сегодня покажет свои самые редкие издания. В 10:30 состоится экскурсия «История книги: от свитка к ридеру» (12+).

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Фото vk.com/lib48ru

На ней можно будет не только увидеть уникальные экземпляры старинных книг, но и проследить эволюцию книгопечатания вплоть до современных гаджетов.

В управдомы с малых лет

Юных липчан приглашают принять участие во II Всероссийском конкурсе детей и молодёжи «Юный Управдом – созидатель благоприятной среды проживания». Участники соревнуются в трёх номинациях:

– 10-13 лет – категория «Домовёнок»;
– 14-17 лет – категория «Юный управдом»;
– 18-30 лет – категория «Молодой специалист в сфере управления городским хозяйством».

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Конкурс направлен на азвитие и создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды. Подать заявку на участие в заочном этапе конкурса можно до 4 ноября 2024 года на официальном сайте конкурса. Очный этап конкурса состоится с 12 по 14 декабря 2024 года в Москве. Торжественная церемония награждения состоится 14 декабря на ВДНХ в павильоне «Космонавтика и авиация».

Липецкие завтраки

66% липчан в свои рабочие дни завтракают дома, 19% — на рабочем месте, выяснили в ходе опроса специалисты SuperJob.

Позволить себе утренний приём пищи в кафе и ресторанах может лишь 1% опрошенных. 9% липчан вообще не завтракают, а как говорится – сразу в бой.

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Треть липчан по будням выбирают кашу, 29% - яичницу, омлет или вареные яйца. Каждый четвертый перекусывает бутербродом. 13% утром доедают то, что осталось в холодильнике. 11% ограничиваются чашкой кофе, 10% — чашкой чай. Творог на завтрак предпочитают 7% опрошенных, йогурт — 5%. По 2% завтракают печеньем и сыром. Среди других вариантов называли выпечку, фрукты и овощи, мюсли, блинчики, сырники, мясо или рыбу, макароны, орехи и прочее.

Деньги дают свободу, но денег не хватает

Для 42% липчан деньги — это первая необходимость, выяснили в ходе опроса социологи SuperJob.

Для 39% граждан деньги — это свобода. Чаще всего так считают те, кто зарабатывает зарабатывает от 100 тысяч рублей в месяц – 44%.

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Для 8% деньги — это цель, и этот вариант чаще выбирают женщины. Лишь 2% считают, что деньги — это средство помощи другим людям.

Дорогие личане! Желаем вам плодотворного рабочего дня, великолепных пауз в работе, которые можно посвятить окружающему миру, а именно – чтению новостей на GOROD48. Наш сайт не случайно называют электронным именем Липецка: с нами вы не пропустите ничего интересного и полезного, будете в курсе всех событий. Ждём вас 24/7 снова и снова!
Сегодня в Липецке
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