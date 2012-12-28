Сегодня в Липецке: резко похолодает, кому завтрак в постель, а кому – на рабочее место

Информационная картина наступившего дня.

Температура днём резко опустится до 14-16 градусов. Днём будет облачно, возможны кратковременные дожди.











С 9:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улице Катукова, 19 и бульваре Есенина, 2а, 5.









С 9:00 до 18:00 в связи с ремонтом электросетей обесточат улицы Бабушкина, Водную, Л. Бедного, Декабристов, К.Булавина, Курчатова, Семенова-Тян-Шанского, Третьякова, переулки Войнич, Ермака, Щепкина.









В рамках 40 фестиваля «Липецкие театральные встречи» в ЛГАДТ им. Л.Н.Толстого своё мастерство сегодня покажут артисты из «Театрального ковчега в Дубраве» (Сергиев Посад). В 19:00 они представят публике спектакль «Дядя Ваня» (12+).









Этой чеховской постановкой липчан не удивишь, местный театр тоже ставил спектакль по этой пьесе. Оттого интереснее будет понаблюдать за разницей в творческих подходах, сценических приёмов и авторского видения.







Говорят, что живые картинки гораздо полезнее кино со спецэффектами, потому что лучше развивают воображение, особенно у ребёнка. Текст для историй с проектора прочитает лично хозяйка «Библиотеки» сладкоголосая Дина Кюнбергер.











Редкие книги





Липецкая областная универсальная научная библиотеке (ул. Кузнечная, 2) сегодня покажет свои самые редкие издания. В 10:30 состоится экскурсия «История книги: от свитка к ридеру» (12+).











Юных липчан приглашают принять участие во II Всероссийском конкурсе детей и молодёжи «Юный Управдом – созидатель благоприятной среды проживания». Участники соревнуются в трёх номинациях:





– 18-30 лет – категория «Молодой специалист в сфере управления городским хозяйством».















66% липчан в свои рабочие дни завтракают дома, 19% — на рабочем месте, выяснили в ходе опроса специалисты SuperJob.





Позволить себе утренний приём пищи в кафе и ресторанах может лишь 1% опрошенных. 9% липчан вообще не завтракают, а как говорится – сразу в бой.











Для 42% липчан деньги — это первая необходимость, выяснили в ходе опроса социологи SuperJob.





Для 39% граждан деньги — это свобода. Чаще всего так считают те, кто зарабатывает зарабатывает от 100 тысяч рублей в месяц – 44%.













