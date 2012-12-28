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сегодня, 13:34
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Дело об убийстве из обреза в Новой Жизни рассмотрит суд
Этой весной неоднократно судимый житель поселка застрелил знакомого. После задержания обвиняемый заявил о самообороне.
«По данным следствия, вечером 4 марта обвиняемый в доме на улице Майской во время конфликта с 31-летним знакомым, который пришел к нему для выяснения отношений, произвел два выстрела из незаконно хранящегося у него обреза охотничьего ружья.
От огнестрельного ранения грудной клетки потерпевший скончался по дороге в больницу, куда его повезли родственники», — сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета.
После задержания 35-летний житель поселка, неоднократно судимый, в том числе за разбой, выдал следствию обрез, вину признал частично и назвал произошедшее самообороной.
«Его показания проверены и опровергнуты собранными доказательствами, в основе которых показания свидетелей, результаты следственных действий и судебных экспертиз», — добавили в СК.
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