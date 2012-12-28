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сегодня, 13:34
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Дело об убийстве из обреза в Новой Жизни рассмотрит суд

Этой весной неоднократно судимый житель поселка застрелил знакомого. После задержания обвиняемый заявил о самообороне. 

СК передает в суд дело 35-летнего жителя поселка Новая Жизнь, обвиняемого в убийстве 31-летнего знакомого. Его он застрелил в своем доме из обреза охотничьего ружья.

«По данным следствия, вечером 4 марта обвиняемый в доме на улице Майской во время конфликта с 31-летним знакомым, который пришел к нему для выяснения отношений, произвел два выстрела из незаконно хранящегося у него обреза охотничьего ружья.

От огнестрельного ранения грудной клетки потерпевший скончался по дороге в больницу, куда его повезли родственники», — сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета.

После задержания 35-летний житель поселка, неоднократно судимый, в том числе за разбой, выдал следствию обрез, вину признал частично и назвал произошедшее самообороной

«Его показания проверены и опровергнуты собранными доказательствами, в основе которых показания свидетелей, результаты следственных действий и судебных экспертиз», — добавили в СК.

убийство
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Комментарии (8)

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Как гость
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Сначала новые
65+
6 минут назад
Он его грохнул у себя дома значит самооборона никакого криминала все правильно пусть не шастают с разборками !
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То же писателем
39 минут назад
станет теперь, вместе с Алешей-солдатиком. Прям литературный кружок вырисовывается....
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дилетант
4 минуты назад
в условиях конкуренции у читающей публики есть выбор за что проголосовать своим рублем. спрос рождает предложение.
Ответить
Гость
сегодня, 13:52
Погибший пришёл к убийце домой, какие вопросы?убийца был дома, не в гостях, он не к кому не пришёл в дом, убивать....
Ответить
Году
24 минуты назад
Откуда вы приехали к нам все уже судимые по несколько раз, у нас в Новой жизни, Дачный, Матырском , Казинка такого беспредела не было?
Ответить
гостья
49 минут назад
то есть, если ко мне придет соседка ругаться, я могу ее убить да? как то так по вашему комментарию
Ответить
Алкан с ЛТЗ
51 минуту назад
И что? Можно убивать?
Ответить
Александр Н.
сегодня, 13:50
Власть огради нас от таких нелюдей, их вообще нельзя выпускать на свободу, эти субъекты неисправимы.
Ответить
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