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48 минут назад
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Липецкая область — на 28 месте в России по доступности ипотеки

15,5% семей в Липецкой области могут позволить себе купить квартиру в ипотеку по рыночной процентной ставке. 

Липецкая область заняла 28 место в рейтинге регионов России по доступности ипотеки в 2024 году. Рейтинг подготовило РИА Новости. 

Так, в Липецкой области доля семей, которые могут купить квартиру в ипотеку по рыночной процентной ставке, составила 15,5%. Доля семей, которые могут купить жилье по льготной ипотеке — 38,6%. 
Соседи области по Черноземью оказались в списке ниже: Курская область заняла 37 место, Белгородская расположилась на 41 месте, Воронежская — на 51-м, Тамбовская — на 68-м месте. 
В среднем по стране квартиру в ипотеку могут купить 13,4% семей, по льготным ставкам — 30,9%. 

Регионы ранжировались по доле семей, у которых есть возможность платить ежемесячный платеж по кредиту при приобретении жилья в ипотеку и осуществлять повседневные расходы. Доля семей, для которых доступна покупка квартиры, оценивалась на основе распределения работающих по величине зарплат в каждом регионе. Кредит рассчитывали для приобретения семьей двухкомнатной квартиры среднего качества в своем регионе площадью 60 квадратных метров при первоначальном взносе в 30%. Семейные доходы от трудовой деятельности учитывали выплаты НДФЛ и корректировались на региональный прожиточный минимум на каждого члена семьи. Предполагается, что 70% средств, оставшихся после вычета из семейного бюджета прожиточных минимумов, тратится на выплату ипотеки, 30% — на прочие расходы. Расчет проводился независимо для девяти типов семей — по общему количеству членов семьи и по наличию детей. Среди условий: в семье работу имеет хотя бы один из ее членов и хотя бы один член семьи имеет возраст от 18 до 55 лет. Средние цены на квартиры на вторичном рынке, сроки кредита и процентные ставки брались индивидуально для каждого региона. Для расчета использованы данные за 2023 и 2024 год. Уровни процентных ставок соответствуют сентябрю 2024 года.

На первом месте по доступности ипотеки оказался Ямало-Ненецкий автономный округ, где по рыночной ставке квартиру могут взять 39,4% семей, а по средневзвешенной — 66,8%. На втором месте оказался Ханты-Мансийский автономный округ, там показатель составляет 37,2 и 60,4% соответственно. Третье место у Магаданской области — 35,7% и 65,3% соответственно. Аутсайдерами рейтинга стали Крым (2,3% и 8,8%), Севастополь (2,8% и 9,2%) и Дагестан (3,4% и 9,2%).

ипотека
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Комментарии (5)

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Как гость
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Сначала новые
Если копить
4 минуты назад
Так на жилье в Москве, там и льготы, и медицина. А у нас сарай за 5 млн без тепла зимой и воды летом.
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Человейники
17 минут назад
по конской цене и без гарантии водо/теплоснабжения.... Так себе удовольствие!
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Мудрый
20 минут назад
Зачем сравнивать себя с Белгородской областью,если она третий год под обстрелами?
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Тетка
21 минуту назад
Если мы с супругом возьмем ипотеку, то останемся без хлеба. А кто получает 200 тысяч, то тому ипотека им не нужна, накопить проще и быстрее, раскидывая по разным корзинам деньги и их инвестируя.Однушка стоит 4 млн! Это с ума сойти можно. Так дом еще не построен. За что такие деньги?
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гость
34 минуты назад
кто может позволить ипотеку -у того уже все есть.
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