На трех десятках улиц отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 7 октября станут плановые ремонтные работы на сетях – подачу холодной воды временно ограничат жителям трех десятков улиц, предупредили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома и здания №№ 13, 19 по улице Ярославской, № 24 по улице Тихой, №№ 26, 29, 29а, 31, 31а по улице Светлой, №№ 1, 2а, 2б, 3а, 4, 6, 8, 8а, 12, 12а, 12б, 16, 22, 35, 37 по улице Писарева, №№ 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 стр.1, 43, 180, вл. 21 по улице Центральной, №№ 56, 101 по улице Привокзальной, №№ 111, 111а, 113, 115а по улице Асфальтной, №№ 28, 28а, 33а на станции Казинка, № 25б по улице Фруктовой, № 12 по улице Таежной, №№ 43 к.1, 43б, 43 стр. 4, 43 стр. 6, 43 стр. 7, стр. 43, 46, 46/1, 48, 48 стр. 1, 48 стр. 3, 48/1, 48/2, 48а, 48б, 48в, 48г, 48д, 50, 50а, 50 стр. 7, 50 стр. 9, 50 стр.10, 52, 52/1, вл. 54, вл. 56, 63а, 67, 67а, 67г, 73, 73а, 77к, вл. 77, вл. 77м, 79б, 79в, вл. 81, вл. 82, вл. 85, вл. 97, вл. 99, вл. 99, 103, стр. 105 по улице Юношеской, №№ 10, 11, 13, 13б, 15, 15а, 16, 16/1, 18, 19, 20, вл. 20а, 20б, 21 по улице Новой (село Косыревка). Холодную воду также отключат жителям частного сектора улиц Привокзальной, Липецкой, Асфальтной, Таежной, Фабричной, МПС, Локомотивной, Ладыгина, Бригадной, Череповецкой, Шаумяна, Писарева, Тихой, Светлова, Патриотической, Железнодорожной, Зорге, Варшавской, Олимпийской, Постышева, Советской (село Косыревка), Ленина, Новой.Подвоз воды организуют к дому № 17 по улице Центральной, также по заявкам потребителей.После окончания работ возможно повышение мутности воды.7 октября плановые ремонтные работы на сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики. С 09:00 до 18:00 из-за монтажа приборов учета возможны перебои со светом (не более трех часов для отдельного домовладения) на улице Московской, в 19 микрорайоне, по Елецкому шоссе.С 09:00 до 18:00 из-за плановых ремонтных работ обесточат улицы Новую, 9 Мая.