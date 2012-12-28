В конфликте молодой учительницы со второклассницей разбирается департамент образования Липецка
В конфликте молодой учительницы со второклассницей разбирается департамент образования Липецка
Происшествия
188
20 минут назад
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Под Чаплыгином машину утонула в пруду
Предположительно причиной стлала халатность хозяев.
Подробностей пока мало. Скорее всего, причиной ЧП стала халатность хозяев, забывших про святое правило водителя ставить машину на ручник.
Пострадавших нет, авто из беды теперь можно выручить только при помощи спецтехники.
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