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188
20 минут назад
2

Под Чаплыгином машину утонула в пруду

Предположительно причиной стлала халатность хозяев.

В деревне Ловозка Чаплыгинского района автомобиль съехал в пруд, сообщают в сецсетях.

Подробностей пока мало. Скорее всего, причиной ЧП стала халатность хозяев, забывших про святое правило водителя ставить машину на ручник.

Пострадавших нет, авто из беды теперь можно выручить только при помощи спецтехники.

Фото - соцсети
Машина утонула
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Дед
14 минут назад
А машину какой цвет было
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Бомж
16 минут назад
Приехал отдохнуть.
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