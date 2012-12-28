Под Чаплыгином машину утонула в пруду

Предположительно причиной стлала халатность хозяев.

Пострадавших нет, авто из беды теперь можно выручить только при помощи спецтехники.







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В деревне Ловозка Чаплыгинского района автомобиль съехал в пруд, сообщают в сецсетях.Подробностей пока мало. Скорее всего, причиной ЧП стала халатность хозяев, забывших про святое правило водителя ставить машину на ручник.