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Общество
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сегодня, 10:05
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Контрафактные «Три кота» обошлись в 80 000 рублей
Исключительные права на распространение таких изображений принадлежат АО «СТС».
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в суд обратилось АО «Сеть Телевизионных Станций». Претензии были связаны с тем, что в торговой точке на Универсальном проезде в Липецке была продана игрушка с художественными изображениями персонажей из мультфильма «Три кота». Исключительные права на распространение данных объектов интеллектуальной собственности на территории России принадлежат АО «СТС».
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