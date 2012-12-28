Контрафактные «Три кота» обошлись в 80 000 рублей

Исключительные права на распространение таких изображений принадлежат АО «СТС».

По решению Арбитражного суда Липецкой области предприниматель должен заплатить 80 000 рублей за продажу контрафактного товара с изображением персонажей из мультфильма «Три кота». Так его наказали за нарушение исключительных прав на использование товарных знаков и изображений.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в суд обратилось АО «Сеть Телевизионных Станций». Претензии были связаны с тем, что в торговой точке на Универсальном проезде в Липецке была продана игрушка с художественными изображениями персонажей из мультфильма «Три кота». Исключительные права на распространение данных объектов интеллектуальной собственности на территории России принадлежат АО «СТС».