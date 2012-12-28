Пожарные вывели детей из подъезда горящей пятиэтажки

Пожар вспыхнул в подвале дома на улице Октябрьской. Эвакуированы восемь человек, шестеро — спасены

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Вечером 1 октября в подвале дома №73 по улице Октябрьской в Липецке произошел пожар. Реагирование было организовано по номеру вызова 1 БИС, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.— Пожарные оперативно ликвидировали открытое горение Восемь жильцов квартир нижнего этажа эвакуированы, шестеро — спасены, – рассказали в МЧС.Работу пожарных записал на видео местный житель. На кадрах бойцы выводят из задымленного подъезда детей в необычных масках.Как объяснили в МЧС, это оборудование называется самоспасателем и находится в свободной продаже. Пожарные рекомендуют иметь такие приспособления дома также, как и огнетушители.