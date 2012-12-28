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Происшествия
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вчера, 21:39
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Пожарные вывели детей из подъезда горящей пятиэтажки
Пожар вспыхнул в подвале дома на улице Октябрьской. Эвакуированы восемь человек, шестеро — спасены
— Пожарные оперативно ликвидировали открытое горение Восемь жильцов квартир нижнего этажа эвакуированы, шестеро — спасены, – рассказали в МЧС.
Работу пожарных записал на видео местный житель. На кадрах бойцы выводят из задымленного подъезда детей в необычных масках.
Как объяснили в МЧС, это оборудование называется самоспасателем и находится в свободной продаже. Пожарные рекомендуют иметь такие приспособления дома также, как и огнетушители.
Видео Александра Волацремова.
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