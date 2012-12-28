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вчера, 21:39
6

Пожарные вывели детей из подъезда горящей пятиэтажки

Пожар вспыхнул в подвале дома на улице Октябрьской. Эвакуированы восемь человек, шестеро — спасены

Вечером 1 октября в подвале дома №73 по улице Октябрьской в Липецке произошел пожар. Реагирование было организовано по номеру вызова 1 БИС, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

— Пожарные оперативно ликвидировали открытое горение Восемь жильцов квартир нижнего этажа эвакуированы, шестеро — спасены, – рассказали в МЧС.

Работу пожарных записал на видео местный житель. На кадрах бойцы выводят из задымленного подъезда детей в необычных масках.

Как объяснили в МЧС, это оборудование называется самоспасателем и находится в свободной продаже. Пожарные рекомендуют иметь такие приспособления дома также, как и огнетушители.

Видео Александра Волацремова.
пожар
МЧС
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Комментарии (6)

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Зимний рыбак
сегодня, 05:40
Наверное в комнате варили плов в казане на костре
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Рыбаку
сегодня, 07:42
Наверное между строк читал? Возгорание в подвале. Да а по поводу этих защит, балоны тоже покупать по мимо накидок? Они зе подключены к пажарникам через шланг.
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мама , дорогая
вчера, 22:23
К сведению: по ТБ при задымлении закрыть рот-нос мокрым полотенцем и выйти из помещения в безопасное место.
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Липчанин
вчера, 22:01
Город48, это что за эксперт там в МЧС такой вам объяснения давал? На видео не "самоспасатель", т.к. на самоспасателе просто фильтрующий элемент наподобие противогаза, а это спасательное устройство подключено если присмотритесь к дыхательному аппарату газодымозащитника. Иметь такое дома без дыхательного аппарата смысла никакого нет.
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александр
вчера, 22:00
восемь эвакуировано а шесть спасли.а еще двое что погибли?
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Алекс
сегодня, 07:24
Логично !!!
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