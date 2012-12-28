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вчера, 20:24
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Липецкая вечЁрка: горожане рассказали о своих зарплатах, марафон похудения и когда откроют улицу Неделина

Сегодня, 1 октября, мы спросили у липчан, соответствует ли их зарплата статистическим данным, в Липецке начался марафон стройности, и стало известно, когда откроется для проезда улица Неделина.

Средняя зарплата в Липецке, по данным зарплатного рейтинга РИА Новости, составляет 65 700 рублей. Мы спросили липчан, соответствует ли эта сумма их заработкам. Судя по опросу на улице — вполне. Многие ответили, что зарабатывают даже больше.

Подсчеты средней зарплаты сильно напоминают анекдот про среднюю температуру по больнице. Полагаем, что корректнее было бы сообщать медианную зарплату, когда из всех значений от наименьшей до наибольшей суммы и выбирается значение, стоящее посередине. Но цифры средней зарплаты, то есть простого среднего арифметического, как правило, выше, поэтому их везде и озвучивают.

«Если жить на работе и без выходных, то у многих будет такая. Дискриминация по половому признаку, у большинства женщин в Липецке», — считает гость.

«В Липецке работы много, если хочешь, можно спокойно заработать 100-150 тысяч», — уверен Липчанин.

«Кому-то мясо, кому-то капусту», — сделал вывод vlad.

Для тысячи липчан сегодня начался марафон главный приз которого — сертификат на туристическую поездку стоимостью 100 000 рублей.

Марафон стройности продлится до конца года. Участие в нем бесплатное. Врачи будут давать участникам рекомендации о том, как правильно худеть. Тот, у кого получится их выполнить максимально эффективно и получит главный приз. Остальным призерам вручат сертификаты на покупку бытовой техники.

Если запись на участие в марафоне закончилась досрочно, возможно, на это повлиял роскошный главный приз, то читатели GOROD48 к новости про похудение остались равнодушны. А зря ожирение — большая проблема, оно увеличивает риск развития хронических заболеваний и даёт более 224 осложнений на различные внутренние органы. В том числе ожирение — одна из причин сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии.

«Не переживайте, девчюги, сейчас зимой пройдут новые счета за отопление, похудеете быстро», — подбодрил участников комментатор.

Когда вы будете читать вечЁрку, дорога на улице Неделина, из-за которой изменили движение общественного транспорта, будет почти сдана. По крайней мере так пообещали в компании «Экотерм», сотрудники которой меняли под дорогой тепломагистраль.

Председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Павел Звонарев в такие клятвы не поверил, но оговорился, что это будет очень хорошо, напомнив — объект должен быть сдан 2 октября.

Уже вечером мэрия сообщила, что улица Неделина откроется для проезда все-таки завтра, 2 октября. Со 2 октября возобновится и движение автобусов №№ 8, 12, 17, 17а, 40, 40а, 308к, 317, 321, 332, 343 по привычным маршрутам. 

«Молодцы! Наймите эту контору на весь город, будем еще довольней, спасибо», — написал не эксперт.

«На КТЗ уже наняли эту контору, четверть города без воды оставили холодной в том году осенью и сейчас едешь, весь асфальт провалился по Лебедянскому шоссе, и под мостом хорошо утрамбовали», — напомнил Гость.

«А ни у каких подрядчиков не хватает времени и желания ни на бордюры, ни на обочину и прочее. Дорогу сделали, пусть только до весны она и продержится, главное сейчас — сдать. Весь город перерыт и брошен недоделанный. Контроля нет, от этого вся беда», — добавил другой Гость.

Кстати, только на «Квадру» сегодня составили сразу 44 протокола о просроченных раскопках!

Синоптики в последнее время сообщают только хорошие новости. Завтра в Липецке прекрасная погода:  до +24 градусов и ни капли дождя. Похоже, что октябрь станет таким же, как сентябрь — за всю 115-летнюю историю метеонаблюдений в Липецке первый осенний месяц никогда не был ни таким теплым, ни таким сухим.

Среднемесячная температура воздуха составила в сентября 17,3 градуса, что превышает показатели нормы более чем на четыре градуса. Такая теплая погода больше соответствует первой половине июня. А при норме для этого месяца в 44 миллиметра осадков, в этом сентябре осадков не выпало вовсе: за месяц зафиксировано 0,0 миллиметра. Близким к значениям рекордного сентября-2024 было начало осени 1910 года, по записям метеорологических наблюдений тогда в Липецке выпало чуть более трех миллиметров осадков.

И обратите внимание, в октябре повышаются военные пенсии и зарплаты некоторых федеральных бюджетников. Вносятся изменения в правила страхования. Обо всех нововведениях можно почитать здесь.
вечЁрка
зарплаты
похудение
энергетики
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Комментарии (10)

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Как гость
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Сначала новые
ГОСТЬ53
8 минут назад
А если пришельцев всех выдворить, будет и зарплата выше- своих ценнить начнут
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Квадра
сегодня, 07:36
Нам главное разрыть, а делать будем потом...
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Гость
сегодня, 07:32
Что толку с открытием Неделина? У строящегося здания пол полосы закрытокогда спускаешся в низ, создаётся узкое горлышко. У Шахматного клуба на пешеходном перекрёстке яма не до деланая РВК прям у светофора. Неделю в таком виде, 20-30 лопат асфальта нет у них, чтоб её доделать. Тоже водителям создаёт не удобства проезда. Тая ляп и так сойдёт, вот так и получается у нас.
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Ника
сегодня, 06:09
А что с Катукова? Разрыли и рабочих не видать
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Позитив
сегодня, 08:41
Новости надо читать внимательно! Катукова закрывали на месяц, это до середины октября!
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Иван да Марья
сегодня, 10:28
Новости надо читать внимательно! Катукова закрывали на месяц, это до середины октября! Не умничай
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А что
вчера, 23:08
с улицей Катукова? Говорили, что на месяц перекрыли, он уже на исходе...наверное, как с улицей Папина?!
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Лора
вчера, 21:11
За пару лет зарплата выросла более чем на 20 тыс, стала более уверенно чувствовать себя по поводу питания... позволяю себе и окунька, и мясо. А то было совсем плачевно в чем-то плюс дефицит кадров хоть рабочая сила стала цениться.
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Лип
вчера, 20:47
Пусть 343 ходит по ул.Советской!!!
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Елена
вчера, 22:07
Да. По Советской 343 будет удобнее.
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