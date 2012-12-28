Липецкая вечЁрка: горожане рассказали о своих зарплатах, марафон похудения и когда откроют улицу Неделина

Сегодня, 1 октября, мы спросили у липчан, соответствует ли их зарплата статистическим данным, в Липецке начался марафон стройности, и стало известно, когда откроется для проезда улица Неделина.