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2381
сегодня, 13:24
18

Снести, нельзя оставить

Апелляция не помогла: грязинца обязали освободить береговую полосу реки Матыры.

Суд апелляционной инстанции оставил без изменения решение по иску Грязинского прокурора об освобождении береговой полосы реки Матыра в селе Аннино. Иск был удовлетворён судом первой инстанции в июле этого года.

По данным пресс-службы прокуратуры Липецкой области, владелец земельного участка в селе Аннино вопреки требованиям Водного кодекса России создал препятствия для общего пользования береговой полосой водного объекта. На берегу Матыры он разместил декоративный домик из дерева, беседку, металлические арки и теплицу. Земли, часть которых занял самовольно, обнес забором.

Прокурор направил в суд иск в интересах неопределенного круга лиц о понуждении владельца участка освободить береговую полосу и суд удовлетворил требования надзорного ведомства. Но хозяин участка не согласился и попытался обжаловать это решение. Как оказалось — безуспешно: суд апелляционной инстанции оставил жалобу без удовлетворения, не изменив судебный акт.
самовольные строения
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Комментарии (18)

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Сначала новые
ну не знаю
6 минут назад
если с местным населением конфликтов из-за этого не было и не мешал никому то чтобы и да чем нет?
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да уж
сегодня, 16:25
Ща начнут. Типа он всё там обустроил,песок завёз,он такой душка,делает благо для людей.
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неадекв женщ со вкус
сегодня, 16:04
И забором обнес! Хозяйственный какой. Куда же в наше время без уродского забора из профлиста.
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Народный мститель
сегодня, 15:29
Оставить под нужник
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Йцукен
сегодня, 14:38
Металлург 3 там почти все берега водохранилища за забором.
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Гоголь Н.В.
сегодня, 14:35
Только бульдозер поможет . если чел не понимает. другим будет наука
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понятно
сегодня, 14:30
что не снесут..
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Эхо
сегодня, 14:28
Да у нас же привыкли.... места общего пользования на реках - это горы мусора после отдыхающих... Это наверно привычней....чем облагороженная, чистая территория.
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Липчанин76
сегодня, 14:27
Зачем сносить все, снести забор, а пристанью и домиком пусть пользуются все граждане, в том числе и несостоявшийся владелец, надо быть гибче и идти на компромиссы,а то только ломать и сносить умеют.
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обыватель
сегодня, 14:33
Ключ повесит владелец да и гонять с пристани будет, ему зачем шум и гам рядом с домом. Все сломать и посыпать песком и будет пляж - приди и ляжь.
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Николай
сегодня, 14:27
В Ситовке бы тоже прокурор посмотрел. где мы в детстве купались, теперь наши дети уже не могут
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