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Общество
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сегодня, 13:24
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Снести, нельзя оставить
Апелляция не помогла: грязинца обязали освободить береговую полосу реки Матыры.
По данным пресс-службы прокуратуры Липецкой области, владелец земельного участка в селе Аннино вопреки требованиям Водного кодекса России создал препятствия для общего пользования береговой полосой водного объекта. На берегу Матыры он разместил декоративный домик из дерева, беседку, металлические арки и теплицу. Земли, часть которых занял самовольно, обнес забором.
Прокурор направил в суд иск в интересах неопределенного круга лиц о понуждении владельца участка освободить береговую полосу и суд удовлетворил требования надзорного ведомства. Но хозяин участка не согласился и попытался обжаловать это решение. Как оказалось — безуспешно: суд апелляционной инстанции оставил жалобу без удовлетворения, не изменив судебный акт.
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