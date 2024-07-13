Сегодня в Липецке: лекция Рюриковича, вязание крючком, липецкие женщины, сделав карьеру, бросают мужей

Представляем вам информационную картину последнего вторника сентября.

В Липецке немного потеплеет – до 21-23 градусов. Сегодня пройдёт и первый за сентябрь дневной дождик. Правда – небольшой.









С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду в домах на улицах Б. Хмельницкого, 1; Доватора, 5а, 7, 9, 2, 4, 6, 8, 10; Литаврина, 6а, 8; Октябрьской, 1, 1б, 7, 30, 32, 49, 51а, 51д, 52, 53, 53 стр. 1; Папина, 13, 15, 17; Первомайской, 3, 35, 35а, 37, 45; Писарева, 35, 35а, 37; Светлова, 29, 29а, 26, 31а, 31; Скороходова, 1, 1б, 2, 4, 8; Советской, 1, 3, 4, 5; Тихой, 24; Фрунзе, 1; Ярославской, 19, 13; на проезде Сержанта Кувшинова, 9; в переулке Литаврина, 2.











В связи с монтажом приборов учёта электричество обещают отключать на срок не более 3-х часов. В промежутке с 09:00 до 18:00 это произойдёт на улицах А.Г. Стаханова, Баумана, Героя России Эдуарда Белана, Индустриальной, Леонтия Кривенкова, проспекте Победы, в садоводчестве «Металлург 2»; с 9:00 до 17:00 – на улицах 2-й Крымской, Верхней, Катукова, Кирова, Пензенской, Пригородной, Свободный Сокол, Таёжной, площади заводской, бульваре Есенина, проезде Поперечном. Между 14:00 и 18:00 отключение ждёт 19-й микрорайон, улицу Полиграфическую и проезд Сержанта Кувшинова.













Старики у нас запели





В Городском Дворце культуры (ул. Коммунистическая. 20) в 11:00 стартует XV фестиваль-конкурс «Поют ветераны» (0+).











Вход свободный.







Музыка органа



Не обойдётся и без вечернего концерта в Липецком Доме музыки (ул. П. Осипенко, 18). В 19:00 состоится выступление Традиционное и современное для органа» (6+).













Эльвира Бокова



В культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская. 28) устраивают очередной массовый показ живых картинок (12+), которые развивают воображение гораздо лучше, чем фильмы со спецэффектами.









А в 19:01 в «Библиотеке» ждут самую интеллектуальную публику на лекцию Анджея Ломоносова «Изобразительное искусство готики» (16+).















Андрей Ломоносов







В библиотеке национальных культур (ул. Московская, 117) в 15:45 состоится мастер-класс «Весёлый крючок» (12+).









Рассуждая о том, кто был инициатором развода, женщины чаще называли себя - 49%, мужчины же чаще говорили, что это было общее решение -41%.









Расстанутся с комфортом и жители частного сектора на улицах Артемова, Бурлакова, Варшавской, Добровской, Железногорской, Зорге, Олимпийской, Патриотической, Писарева, Постышева, Светлова, Тихой.Следить за ситуацией на дорогах помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Если вовремя по ним сориентироваться, то почти всегда можно объехать пробку.Для многих участников фестиваль – это не просто возможность продемонстрировать свои вокальные таланты, но и шанс окунуться в мир позитивных эмоций, почувствовать себя частью дружного коллектива, найти новых друзей и вновь ощутить вкус молодости.В выступлении в рамках фестиваля «Современное в традициях» примут участие липчанки Эльвира Бокова (виолончель), Татьяна Якунина (скрипка), а также гостья из Санкт-Петербурга Анастасия Павлова-Купранец (орган).Вечер диафильмов начнётся в 18:33. Текст для историй из проектора прочитает лично хозяйка «Библиотеки» Дина Кюнбергер.Вход – донат от 100 рублей.Умный разговор с преподавателем ЛГПУ, отчество у которого – Рюрикович. Входит в цикл научных лекций на тему «Искусство Польши».Вы спросите, зачем учиться взять крючком тем, кто уже умеет? Мастерица Ольга Якуб поделится с учениками не только техниками вязания, но и вдохновляющими идеями, которые помогут им реализовать свои замыслы.Вы думаете начальникам легко? В SuperJob выяснили, что 4 из 10 руководителям приходилось расторгать официальный брак. Причем мужчины рассказывали о таких случаях чаще женщин - 41 и 36% соответственно.Женщины чаще разводятся, получив продвижение: 25% против 19% среди мужчин.