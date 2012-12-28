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Общество
377
сегодня, 10:15
5

«Квадра» на неделю отключает горячую воду жителям района Тракторного

В промзоне нужно реконструировать участок теплосети.

С сегодняшнего дня до субботы, 28 сентября, «Квадра» отключила подачу горячей воды жителям района Тракторного. Без нее остались жители 177 домов и 16 социальных объектов. Под отключения попали здания по переулку 1-му Театральному, 1а, улицам 3 Сентября, 4б, 4, 6, 12, 14, 26; 6-й Гвардейской дивизии, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 17, 22, 24, 26; Володи Бачурина, 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 14а, 16а, 15, 17; Вилли Огнева 1, 2, 3, 4, 4/1; Волгоградской, 1, 2, 4, 5, 7а, 10, 12, 35г; Гвардейской, 16а; Донской, 18; Жуковского, 4, 5, 6, 7, 8, 9а, 10, 11, 11а, 11б, 13а, 15, 15а, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 30а; Ибаррури, 1, 1а, 2, 2а, 2б, 4, 4а, 5, 6; Ильича, 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31а, 32, 36а, 38, 40, 42, 44, 46, 46а, 50; Клавдии Шаталовой, 1, 3, 9а, 10, 11а; Коммунистической, 1, 4, 6, 11, 12, 13, 14, 16, 18а, 20а, 22а, 23, 24, 27; Кондарева, 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17,19 ,21; Краснозаводской, 1 ,2 ,2ж ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8; Краснознаменной, 2а ,2б ,2в ,2г ,2д ,5 ,8а ,9 ,10 ,11 ,13 ,17 ,21 ,23 ,25 ,27; Ленинградской, 1а ,2 ,6 ,12 ,18; Молодежной, 2 ,4 ,7 ,8 ,10 ,12 ,14 ,16 ,17 ,18 ,20 ,21 ,22; Никитина, 14 ,16; Станиславского, 2; Студенческой, 12, 14а; Флерова, 1; Юбилейной, 1 ,2 ,3, 4а, 5, 5а, 6, 7, 9.

Причина отключения — необходимость реконструкции участка теплосети на территории завода ЛТЗ. «Квадра» сообщает, что новая сеть будет выполнена из труб с увеличенным диаметром.
«Квадра»
отключение
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Комментарии (5)

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Как гость
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Сначала новые
Местный
42 минуты назад
Не включало да ещё и выключило!
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14 мкрн.
44 минуты назад
- нет горячей воды с 3 сентября !!! И это НЕ 2-й этап гидравлических испытаний, который закончился в начале августа. Но об этом НИГДЕ не написано ! И когда будет гор.вода - никто не говорит. В УК отвечают, что Квадра молчит !!!
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Марина
сегодня, 10:42
На Тракторном горячая вода отключена с 16.09.2024 г. по 03.10.2024 г. Аффтор, уточняйте информацию, или вообще не пишите того, чего не знаете.
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Гость
сегодня, 10:40
А сколько ещё отключений в районе Советской, Пушкино, Первомайской,Неделиной? Почему не публикуется. Или только по сообщениям отдельным приходят людям и то если ты зарегистрирован в личном кабинете?
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Информация
47 минут назад
отсутствует СПЕЦИАЛЬНО !!!! Чтоб меньше знали, меньше возмущались и крепче спали.
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