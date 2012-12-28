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Общество
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сегодня, 10:15
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«Квадра» на неделю отключает горячую воду жителям района Тракторного
В промзоне нужно реконструировать участок теплосети.
Причина отключения — необходимость реконструкции участка теплосети на территории завода ЛТЗ. «Квадра» сообщает, что новая сеть будет выполнена из труб с увеличенным диаметром.
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