«Квадра» на неделю отключает горячую воду жителям района Тракторного

В промзоне нужно реконструировать участок теплосети.

С сегодняшнего дня до субботы, 28 сентября, «Квадра» отключила подачу горячей воды жителям района Тракторного. Без нее остались жители 177 домов и 16 социальных объектов. Под отключения попали здания по переулку 1-му Театральному, 1а, улицам 3 Сентября, 4б, 4, 6, 12, 14, 26; 6-й Гвардейской дивизии, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 17, 22, 24, 26; Володи Бачурина, 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 14а, 16а, 15, 17; Вилли Огнева 1, 2, 3, 4, 4/1; Волгоградской, 1, 2, 4, 5, 7а, 10, 12, 35г; Гвардейской, 16а; Донской, 18; Жуковского, 4, 5, 6, 7, 8, 9а, 10, 11, 11а, 11б, 13а, 15, 15а, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 30а; Ибаррури, 1, 1а, 2, 2а, 2б, 4, 4а, 5, 6; Ильича, 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31а, 32, 36а, 38, 40, 42, 44, 46, 46а, 50; Клавдии Шаталовой, 1, 3, 9а, 10, 11а; Коммунистической, 1, 4, 6, 11, 12, 13, 14, 16, 18а, 20а, 22а, 23, 24, 27; Кондарева, 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17,19 ,21; Краснозаводской, 1 ,2 ,2ж ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8; Краснознаменной, 2а ,2б ,2в ,2г ,2д ,5 ,8а ,9 ,10 ,11 ,13 ,17 ,21 ,23 ,25 ,27; Ленинградской, 1а ,2 ,6 ,12 ,18; Молодежной, 2 ,4 ,7 ,8 ,10 ,12 ,14 ,16 ,17 ,18 ,20 ,21 ,22; Никитина, 14 ,16; Станиславского, 2; Студенческой, 12, 14а; Флерова, 1; Юбилейной, 1 ,2 ,3, 4а, 5, 5а, 6, 7, 9.Причина отключения — необходимость реконструкции участка теплосети на территории завода ЛТЗ. «Квадра» сообщает, что новая сеть будет выполнена из труб с увеличенным диаметром.