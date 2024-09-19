Под Грязями сгорели дом и три бесхозных строения

А в Измалковском районе — кровля фермы.



Днем 18 сентября в селе Коробовка Грязинского района сгорел жилой деревянный дом и три бесхозных строения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.Также в этот день огонь вспыхнул в квартире двухэтажки на улице Коммунаров в Ельце, пламя повредило внутреннюю отделку на четырех квадратных метрах. А в селе Власово Измалковского района сгорела кровля фермы. В Липецке короткое замыкание в электрощитовой 14-этажного дома на улице Космонавтов к пожару не привело.Пять раз пожарные тушили в Липецкой области за минувшие сутки мусор на открытых пространствах и 14 раз — сухую траву. Самое крупное возгорание произошло в Чаплыгинском районе, где трава горела на одном гектаре.