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43 минуты назад
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Елецкий шансонье отправился на 6 лет в колонию за незаконный сбыт оружия и покушение на его изготовление

54-летний основатель группы «Елецкий вариант» и пенсионер МВД Олег Няненков приговорён к шести годам колонии общего режима со штрафом в 100 000 рублей в доход государства.

54-летний основатель группы «Елецкий вариант» и бывший участковый — пенсионер МВД Олег Няненков приговорён к шести годам колонии общего режима со штрафом в 100 000 рублей в доход государства за незаконный сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, покушение на незаконное изготовление огнестрельного оружия и покушение на незаконный сбыт огнестрельного оружия.

Известно, что группа «Елецкий вариант» была создана в октябре 1990 года автором и исполнителем песен Олегом Няненковым и клавишником и аранжировщиком Сергеем Шелестуном. В репертуаре группы — более 200 авторских песен. На странице группы в соцсетях, у которой около пяти тысяч подписчиков, говорится: «Кассеты и диски группы неоднократно издавались в Ростове, Новосибирске и Москве. Презентации юбилейного альбома проходили в Париже и Риме. Хотя коллектив и не является профессиональным, редко выступает на открытых площадках, но за его плечами более сотни проведённых концертов». Теперь группа осталась без лидера. 

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В суде было доказано, что Олег Няненков пытался продать за 23 000 рублей самодельное короткоствольное гладкоствольное огнестрельное оружие, изготовленное путем переделки из охолощенного пистолета «Retay Xtreme», но первого покупателя не устроил товар и сделка не состоялась.

Спустя некоторое время шансонье всё же продал самоделку за 27 000 рублей, а также 11 самодельных патронов. Их он изготовил с помощтью гильз светошумовых патронов калибра 9 миллиметров и 6,5-мм картечи. Но покупателем оказался «засланный казачок» — участник оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка».

При обыске дома Олега Няненкова полицейские нашли находящийся в процессе переделки охолощенный пистолет модели «Retay 17». Поэтому шансонье также вменили попытку незаконного изготовления огнестрельного оружия путем переделки.

Как рассказали GOROD48 в объединённой пресс-службе судебной системы Липецкой области, ельчанин признан судом виновным по трём эпизодам преступлений: по части 3 статьи 30 части 1 статьи 223 УК РФ – покушение на незаконное изготовление огнестрельного оружия, по части 3 статьи 30 части 2 статьи 222 УК РФ – покушение на незаконный сбыт огнестрельного оружия и части 2 статьи 222 УК РФ — незаконный сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов к нему.

Добавим, что ранее музыкант и бывший участковый уже привлекался к уголовной ответственности по оружейной статье. В 2018 году он был осужден Елецким городским судом по двум эпизодам преступлений по части 1 статьи 222 УК РФ. Но тогда Олег Няненков отделался лёгким испугом — ему был назначен штраф в 20 000 рублей.

Фото - ok.ru




оружие
боеприпасы
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Комментарии (3)

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Соседка
10 минут назад
Допелся...
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енот-пулемет
25 минут назад
Тут комментировать только портить
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Клаббер
25 минут назад
Там ему и место. Пусть посидит
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