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Сколько воды утекло? Ручьи и фонтаны на улице Мамина-Сибиряка помешали устранить другие нештатные ситуации
Общество
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27 минут назад
Сколько воды утекло? Ручьи и фонтаны на улице Мамина-Сибиряка помешали устранить другие нештатные ситуации
Для ликвидации утечки нужно заменить несколько единиц запорной арматуры. Подготовка к выполнению этих работ водоканалом уже началась.
Но сегодня уже 17 сентября, а из-под земли по-прежнему бьёт вода, а по улице текут ручьи.
«Вот так у нас всё устранили. Сейчас эта лужа стекает дальше по улице Мамина-Сибиряка, по улице Пожарского, прямо до улицы Баумана. Видимо, сказали до конца недели, но не уточнили, какого года и месяца. А за это время столько уже воды утекло: такая у нас экономия», — возмущаются наши читатели.
Как пояснили GOROD48 в пресс-службе «РВК-Липецк», cроки устранения утечки на водоводе в районе дома №2 на улице Мамина-Сибиряка затянулись из-за ряда нештатных ситуаций на сетях водоснабжения, потребовавших незамедлительного реагирования.
«Для выполнения ремонтных работ по ликвидации утечки необходимо заменить несколько единиц запорной арматуры на сетях. Подготовка к выполнению этих работ водоканалом уже началась. По их завершении порыв будет устранен. Информация о проведении ремонтных работ, адресах, попадающих под ограничение водоснабжения, и точках подвоза воды будет заранее доведена до жителей с помощью официальных ресурсов РВК-Липецк и региональных СМИ», — рассказали в пресс-службе «РВК-Липецк».
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