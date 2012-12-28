Сколько воды утекло? Ручьи и фонтаны на улице Мамина-Сибиряка помешали устранить другие нештатные ситуации

Для ликвидации утечки нужно заменить несколько единиц запорной арматуры. Подготовка к выполнению этих работ водоканалом уже началась.