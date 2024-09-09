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сегодня, 10:18
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На улице Мамина-Сибиряка из-под земли бьют фонтаны

Энергетики обещают заделать порыв до конца недели.

В редакцию GOROD48 обратились жители Сокола. По их словам, на улице Мамина-Сибиряка возле дома №2 уже неделю из-под земли бьёт вода и текут ручьи.

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Оказалось, что вода течет из сетей компании «РВК-Липецк». Заделать утечку энергетики обещают до конца недели.

«С учетом наличия нештатных ситуаций на сетях, требующих незамедлительного реагирования, устранить утечку планируется до конца недели. Информация о проведении ремонтных работ, адресах, попадающих под ограничение водоснабжения, и точках подвоза воды будет опубликована на официальных ресурсах «РВК-Липецк» и в региональных СМИ», — сообщили GOROD48 в пресс-службе «РВК-Липецк».
ЖКХ
вода
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Комментарии (2)

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Лиза
30 минут назад
Сколько воды утекает... неделю течёт и ещё неделю течь будет...
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Эээ
36 минут назад
Ни чего удивительного в этом нет. Просто сейчас рвётся всё то, что было установлено в 1950-1980 гг..
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