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Общество
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сегодня, 10:18
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На улице Мамина-Сибиряка из-под земли бьют фонтаны
Энергетики обещают заделать порыв до конца недели.
Оказалось, что вода течет из сетей компании «РВК-Липецк». Заделать утечку энергетики обещают до конца недели.
«С учетом наличия нештатных ситуаций на сетях, требующих незамедлительного реагирования, устранить утечку планируется до конца недели. Информация о проведении ремонтных работ, адресах, попадающих под ограничение водоснабжения, и точках подвоза воды будет опубликована на официальных ресурсах «РВК-Липецк» и в региональных СМИ», — сообщили GOROD48 в пресс-службе «РВК-Липецк».
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