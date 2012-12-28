Часть боевой ракеты нашли у военного аэродрома: ее уже уничтожили спасатели

20 минут назад спасательно-пиротехническая группа областного управления Росгвардии уничтожила в окрестностях военного аэродрома часть ракеты С-25.Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, часть неуправляемой авиационной ракеты была найдена в одиннадцать часов дня в четырех километрах от ближайших жилых домов. Место находки оцепили полицейские, а затем обломки уничтожила пиротехническая группа Росгвардии.