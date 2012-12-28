41-летняя липчанка зарезала знакомую: у погибшей остался 8-летний сын

За убийство женщина получила 9 лет колонии общего режима.

41-летняя липчанка на девять лет отправится в колонию общего режима за убийство знакомой. Также женщина по приговору Советского районного суда она должна выплатить сестре убитой компенсацию морального вреда в 700 000 рублей и расходов на погребение в 72 207 рублей.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, женская ссора разыгралась 7 декабря прошлого года в одной из квартир дома №119 по улице Московской. 41-летняя липчанка пришла к своему знакомому, у которого дома уже были гости. Две женщины и двое мужчин вместе выпивали на кухне и общались на разные темы.Через некоторое время хозяин дома ушел спать, а на кухне остались трое гостей. Около полудня между женщинами возникла ссора и даже началась драка. По словам подсудимой, соперница была сильнее её: схватила её за голову, ударила головой о холодильник. Она пыталась вырваться, но не получалось. Тогда она нащупала на столе какой-то предмет, которым оказался кухонный нож, и нанесла им один удар в грудь знакомой.Раненая женщина села на стул, а подсудимая пошла в ванную, а затем в спальню спать, поскольку была пьяна и плохо себя чувствовала.Около шести вечера в эту квартиру пришли новые гости. В дверном проеме кухни они увидели убитую.Судмедэксперты пришли к выводу, что смерть женщины наступила в результате сквозного повреждения легкого и острой кровопотери. У погибшей остался 8-летний сын. Кстати, вдень гибели она поехала получать пособие на него, а потом сразу — отмечать выплату.В суде липчанка свою вину не признала. Она настаивала на том, что пустила в ход нож, защищаясь, и убивать никого не хотела.