На платном участке трассы «Дон» перекрыто движение из-за смертельного ДТП с возгоранием грузовика
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Погода в Липецке
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сегодня, 17:00
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Лето продолжается: в Липецкой области сухо и до +27
В ближайшие трое суток Липецкая область останется на периферии обширного антициклона, существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят: 16-18 градусов тепла, что на 3-5 градусов выше нормы.
В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью — от +8 до +10 градусов, днем — от +25 до +27 градусов.
День 17 сентября стал самым теплым в Липецке в 1957 году, тогда в городе было +29. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1942 году – 0 градусов.
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