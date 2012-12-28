Лето продолжается: в Липецкой области сухо и до +27

В ближайшие трое суток Липецкая область останется на периферии обширного антициклона, существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят: 16-18 градусов тепла, что на 3-5 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 сентября в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный, 8-13 м/сек. Температура ночью от +7 до +12 градусов, днем — от +22 до +27 градусов.В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью — от +8 до +10 градусов, днем — от +25 до +27 градусов.День 17 сентября стал самым теплым в Липецке в 1957 году, тогда в городе было +29. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1942 году – 0 градусов.