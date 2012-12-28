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Общество
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27 минут назад
Аномалия на Московской: при загадочных обстоятельствах в двух домах пропала вода
От утечки открещиваются и управляющие компании, и «РВК». А жильцы обезвоженных домов просят прислать им хотя бы одну цистерну.
По словам звонивших, вся проблема — в УК «КиТ», которая обслуживает дом №61а. Они считают, что эта управляющая компания в силу каких-то причин перекрыла подачу холодной воды по общей с другими секциями дома трубе. И в подтверждение своих слов даже прислали письмо гендиректора УК «Рубин» Николая Чмыхало на имя руководителя Госжилинспекции по Липецкой области Вадима Демихова.
Мы обратились за комментарием к директору УК «КиТ» Евгению Кладову. Он сообщил, что его компания не перекрывала вентиль на трубе, что, возможно, воду отключило «РВК-Липецк»:
— В подвал дома №61а поступает вода от внешнего источника. И вода эта явно питьевая. Наша управляющая компания оставила водоканалу заявку на устранение утечки, а также обратилась в Госжилинспекцию с просьбой выяснить, кто подтапливает наш дом.
А вот что GOROD48 сообщили в пресс-службе «РВК-Липецк»:
— Компания не ограничивала водоснабжение домов по улице Московской 61б и 61в. Возможно, произошла утечка на транзитном водоводе, который не находится в зоне эксплуатационной ответственности «РВК-Липецк». В связи с этим водоканал не может выполнять на нем ремонтно-восстановительные работы. Однако «РВК-Липецк» направит первую освободившуюся цистерну для подвоза воды к дому №61б.
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