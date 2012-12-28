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НЛМК Live
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49 минут назад
На НЛМК определили лучшего слесаря по ремонту автомобилей
На Новолипецком металлургическом комбинате провели конкурс профмастерства среди слесарей по ремонту автомобилей. 29 сотрудников комбината боролись за право называться лучшим в этой профессии.
На практическом этапе нужно было отрегулировать схождение колёс на грузовом автомобиле. Оценивались техника и скорость выполнения работ, соблюдение требований безопасности.
Лучшим слесарем по ремонту автомобилей четвёртый год подряд стал Александр Грущенко, который выполнил практическое задание за 7 минут 13 секунд.
— Каждый раз испытываешь какое-то волнение, азарт и интерес. Задания меняются и становятся всё сложнее. Я побеждаю, но и радуюсь за коллег, которые занимают призовые места, болею за них, даю советы. Такие конкурсы очень полезны, они помогают проверить свои знания и профессиональные навыки. А затем всегда следует разбор ошибок. Это позволяет нам становиться лучше в профессиональном плане, — делится впечатлениями Александр Грущенко.
2-е и 3-е места заняли слесари-ремонтники автотранспортного управления НЛМК Вячеслав Комаревцев и Денис Радин. Лучшим молодым слесарем стал их коллега Даниил Власов.
Конкурсы профессионального мастерства на комбинате проводят ежегодно. Такие соревнования позволяют сотрудникам обмениваться опытом и помогают заявить о себе. В этом году на НЛМК уже прошли 30 конкурсов, а всего состоится 40. Победители получают звание «Лучший по профессии», а также премии и корпоративные награды.
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