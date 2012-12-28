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Происшествия
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12 минут назад
ДТП на перекрестке улиц Фрунзе и Неделина записал видеорегистратор
На записи видна работа светофоров.
Как сказано в сводке Госавтоинспекции Липецкой области, 30 августа в Липецке в 08:55 на улице Неделина 45-летний водитель «Лэнд-Ровера», по предварительным сведениям при проезде на запрещающий сигнал светофора допустил столкновение с автомобилем «Форд Фокус» под управлением 38-летней женщины и автомобилем «Шевроле Кобальт» под управлением 52-летней женщины. В столкновении пострадали водители «Форда» и «Шевроле», а также 7-летний пассажир «Лэнд Ровера». Пострадавшие доставлялись в медицинское учреждение.
Судя по записи, автомобиль «Форд» спустился на улицу Фрунзе с Неделина, чтобы потом поехать в сторону центра Липецка и начал пересекать перекресток — в момент ДТП с внедорожником, для водителя седана уже горел зеленый сигнал светофора. После столкновения «Ленд Ровер» наехал на тронувшийся с места в сторону перекрестка с улицы Фрунзе автомобиль «Шевроле».
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