Сегодня в Липецке: снова в школу, безопасность во время линеек, на уроках запретили мобильники
Общество
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37 минут назад
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Вода течет из-под асфальта
На сетях водоснабжения в районе дома № 38в по улице Ударников произошла утечка, сообщили GOROD48 в пресс-службе «РВК-Липецк».
«С учетом наличия нештатных ситуаций на сетях, требующих незамедлительного реагирования, устранить утечку планируется до конца недели», — рассказали в энергокомпании.
Информацию о сроках ремонта, адресах домов, в которых отключат воду, а также местах подвоза воды «РВК» сообщит дополнительно.
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