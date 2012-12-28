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37 минут назад
6

Вода течет из-под асфальта

На улице Ударников, 38в вода течет прямо из-под асфальта. Натекло уже небольшое озеро. Местные жители подаловались GOROD48 на то, что никто не торопится принимать меры.

На сетях водоснабжения в районе дома № 38в по улице Ударников произошла утечка, сообщили GOROD48 в пресс-службе «РВК-Липецк».

«С учетом наличия нештатных ситуаций на сетях, требующих незамедлительного реагирования, устранить утечку планируется до конца недели», — рассказали в энергокомпании.

Информацию о сроках ремонта, адресах домов, в которых отключат воду, а также местах подвоза воды «РВК» сообщит дополнительно.
утечка воды
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Комментарии (6)

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Клара
12 минут назад
Я тоже пыталась сообщать об утечке у нас во дворе,пока не сказала диспечеру: Ну у меня сегодня день рождения,может в его честь устраните? Помогло :) .
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Совет
13 минут назад
Бери ношу по себе. Если рвк не справляется, что других компаний нет?
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Норма
14 минут назад
Когда у нас на Первомайской у моста из люка колодца бежала чистая вода,я три дня пыталась добиться устранения,звонила по телефону,но лужа была несколько дней,так что ждите ответа.ждите ответа.как говориться.
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Лиза
25 минут назад
Значит, будет течь всю неделю... у нас как всегда.
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Шурик
28 минут назад
Рвк Липецк совсем мышей не ловит, вода течет ,а денежки капают. Все лето люди пишут то там,то здесь вода бьёт фонтаном,но устранять не спешат, это принцип работы такой что-ли, или с рвк спросить некому?
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Слесарь
15 минут назад
Если по 250-300 заявок в день, а ремонтников полторы колеки и то передпинсионного возраста. Это не скоро произойдёт, да и не центральные улицы.
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