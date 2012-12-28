Вода течет из-под асфальта

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На улице Ударников, 38в вода течет прямо из-под асфальта. Натекло уже небольшое озеро. Местные жители подаловались GOROD48 на то, что никто не торопится принимать меры.На сетях водоснабжения в районе дома № 38в по улице Ударников произошла утечка, сообщили GOROD48 в пресс-службе «РВК-Липецк».«С учетом наличия нештатных ситуаций на сетях, требующих незамедлительного реагирования, устранить утечку планируется до конца недели», — рассказали в энергокомпании.Информацию о сроках ремонта, адресах домов, в которых отключат воду, а также местах подвоза воды «РВК» сообщит дополнительно.