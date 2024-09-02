Сегодня в Липецке: снова в школу, безопасность во время линеек, на уроках запретили мобильники
Сегодня в Липецке: снова в школу, безопасность во время линеек, на уроках запретили мобильники
Происшествия
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38 минут назад
Три грузовика, легковушка и прицеп горели в Липецкой области
65 пять пожаров произошло за три с лишним дня.
30 августа сгорело бесхозное строение в данковском СНТ «Клён», 31 августа в здании «Почты России» по улице Советской в Лебедяни сгорел подоконник с вещами и бесхозное строение в селе Донское Задонского района, 1 сентября еще три таких постройки огонь уничтожил на улице Индустриальной в Липецке, в поселке Красный Лев-Толстовского района и в деревне Ольшанка Долгоруковского района.
Также за три с лишним дня 38 раз горела сухая трава, самое масштабное возгорание произошло в Балашовском лесничестве, где площадь пожара составила 2,3 гектара. 15 раз пожарные тушили мусор. В Липецке пожарные подразделения дважды выезжали на вызовы из-за подгорания пищи, и один раз — на короткое замыкание в электрощитовой девятиэтажного дома.
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