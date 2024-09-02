Три грузовика, легковушка и прицеп горели в Липецкой области

65 пять пожаров произошло за три с лишним дня.



Утром 1 сентября три грузовика «Шахман» сгорели на улице Окружной в Ельце, в елецком гаражном кооперативе «Солнечный» вместе с гаражом сгорел «ВАЗ-2108», а в деревне Озерки Становлянского района — колесо прицепа грузовика «МАЗ», сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.30 августа сгорело бесхозное строение в данковском СНТ «Клён», 31 августа в здании «Почты России» по улице Советской в Лебедяни сгорел подоконник с вещами и бесхозное строение в селе Донское Задонского района, 1 сентября еще три таких постройки огонь уничтожил на улице Индустриальной в Липецке, в поселке Красный Лев-Толстовского района и в деревне Ольшанка Долгоруковского района.Также за три с лишним дня 38 раз горела сухая трава, самое масштабное возгорание произошло в Балашовском лесничестве, где площадь пожара составила 2,3 гектара. 15 раз пожарные тушили мусор. В Липецке пожарные подразделения дважды выезжали на вызовы из-за подгорания пищи, и один раз — на короткое замыкание в электрощитовой девятиэтажного дома.