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Общество
7996
01.09.2024 14:08
59

«Мы ночью очень их испугались. Откуда дети с портфелями?»

Горожане обсуждают появившиеся на «Университетском» «кринжовое оригами».

В «Университетском» возле пешеходного перехода появились фальшивые школьники – пластиковые фигуры детей с портфелями.

Вроде бы благое дело — обеспечение безопасности дорожного движения и детей в микрорайоне восприняли неоднозначно.

«Пусть водители привыкнут что эти картонки стоят там всегда, чтоб, когда стояли настоящие дети, про них забывали», «Мы ночью очень их испугались. Откуда дети ночью с портфелями?», «Мы днем испугались», «Эти деньги, которые потратили на кринжовые оригами, могли бы потратить на освещение подходов к пешеходным переходам. Было бы куда более безопасно и действенно, а не эта профанация», «Надолго ли? Через неделю повалят, оплюют и т.д. Как новые остановки», «История как про мальчика и волков, все привыкнут, а потом, «я не заметил, думал это эти фигурки», «Там переход к школе. Я реально вечером сегодня скинула скорость до 10 км увидев их, только потом поняла, что фигурки», — пишут жители района в местном паблике.

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В Госавтоинспекции GOROD48 сообщили, что не имеют отношения к установке фигур школьников, также открестились от пластиковых детей и в мэрии Липецка. В ведомствах предположили, что эта инициатива или чья-то личная, или местной школы.

Фото vk.com/universitetsky


безопасность движения
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Комментарии (59)

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Как гость
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Сначала новые
гость
вчера, 12:41
Пусть прокуратура проверит законность установки этих знаков!
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Позитив
вчера, 12:20
Университетский, как всегда - ОТЖИГАЕТ!!!
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гость
вчера, 11:57
А с подростками на мопедах и скутерах после 23.00 на дорогах почему не боритесь?
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Позитив
вчера, 12:19
Каким образом, установить фигурки полицейских на мотоциклах???!!!
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гость
вчера, 12:22
Каким образом, установить фигурки полицейских на мотоциклах???!!! Например, перечёркнутый, мотоцикл, скутер и т, д
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гость
вчера, 11:55
Это не Ваш личный торговый центр, где вы ставите эксперименты над продавцами и покупателями! Это государственная земля! Может каждый теперь будет ставить у дороги что захочет?
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Житель Университетского
вчера, 11:51
Да кстати что там с тем мальчиком 12летним который на квадроцикле рассекает по дорогам Университетского???? С ним то как боротся?
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Кретов
вчера, 11:26
Ну признайтесь наконец же, кто установил, кто (герой). А то ищут пожарные, ищет милиция ищут фотографы в нашей столице. и за чей счет банкет?
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На
вчера, 10:57
дорогах России творится полное безобразие ! Вот один пример !В Нижегородской области в ДТП погибли 8 человек ,еще 5 ранены ! А тут нам говорят ,зачем дополнительные знаки ,не лучше ли автоводителям пронестись с ветерком , видите это отвлекает ! Ой! Какие нежные некоторые водители !
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Горожанка
вчера, 10:15
Ничего глупого нет. Фигурки уже привлекли внимание к проблеме. Все будут внимательнее.
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Однако
вчера, 04:28
Глупая идея. Будет водителей отвлекать от настоящей дорожной картины.
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vlad
01.09.2024 21:52
Есть ПДД, где сказано про установку законных знаков. А это самодеятельность. Что будет, если эта картинка от порыва ветра полетит под колёса авто?
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