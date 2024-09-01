Сегодня в Липецке: садоводческие автобусы сократят, треть липчан согласна на серую зарплату, школа вызывает отвращение
Общество
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01.09.2024 14:08
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«Мы ночью очень их испугались. Откуда дети с портфелями?»
Горожане обсуждают появившиеся на «Университетском» «кринжовое оригами».
Вроде бы благое дело — обеспечение безопасности дорожного движения и детей в микрорайоне восприняли неоднозначно.
«Пусть водители привыкнут что эти картонки стоят там всегда, чтоб, когда стояли настоящие дети, про них забывали», «Мы ночью очень их испугались. Откуда дети ночью с портфелями?», «Мы днем испугались», «Эти деньги, которые потратили на кринжовые оригами, могли бы потратить на освещение подходов к пешеходным переходам. Было бы куда более безопасно и действенно, а не эта профанация», «Надолго ли? Через неделю повалят, оплюют и т.д. Как новые остановки», «История как про мальчика и волков, все привыкнут, а потом, «я не заметил, думал это эти фигурки», «Там переход к школе. Я реально вечером сегодня скинула скорость до 10 км увидев их, только потом поняла, что фигурки», — пишут жители района в местном паблике.
В Госавтоинспекции GOROD48 сообщили, что не имеют отношения к установке фигур школьников, также открестились от пластиковых детей и в мэрии Липецка. В ведомствах предположили, что эта инициатива или чья-то личная, или местной школы.
Фото vk.com/universitetsky
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