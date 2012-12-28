«А теперь горбатый!» — движение транспорта по мосту через отводной канал Липовки возобновлено
Общество
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27 минут назад
Сотрудники Госавтоинспекции помогли доставить в больницу ребенка
О помощи попросил отец девочки.
22 августа к находившимся на маршруте патрулирования на кольце в районе ЛТЗ Липецка инспекторам отдельной роты ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Липецку обратился водитель автомобиля, который пояснил полицейским, что он проживает в Усманском районе и везет дочь, находящуюся без сознания в медицинское учреждение.
– Оценив ситуацию, старшие лейтенанты полиции Владимир Трескин и Сергей Татарин сразу же приняли решение сопроводить автомобиль до медицинского учреждения. Включив проблесковые маячки и специальные звуковые сигналы, автоинспекторы оперативно доставили родителей с девочкой до больницы, где врачи оказали ей квалифицированную медицинскую помощь. Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции жизни и здоровью пострадавшей ничего не угрожает. Родители выразили благодарность полицейским за оказанную помощь, – сообщили в УМВД России по Липецкой области.
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