Сотрудники Госавтоинспекции помогли доставить в больницу ребенка

О помощи попросил отец девочки.

В Липецке автоинспекторы экстренно сопроводили в лечебное учреждение автомобиль с малолетним ребенком, находившимся без сознания.22 августа к находившимся на маршруте патрулирования на кольце в районе ЛТЗ Липецка инспекторам отдельной роты ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Липецку обратился водитель автомобиля, который пояснил полицейским, что он проживает в Усманском районе и везет дочь, находящуюся без сознания в медицинское учреждение.– Оценив ситуацию, старшие лейтенанты полиции Владимир Трескин и Сергей Татарин сразу же приняли решение сопроводить автомобиль до медицинского учреждения. Включив проблесковые маячки и специальные звуковые сигналы, автоинспекторы оперативно доставили родителей с девочкой до больницы, где врачи оказали ей квалифицированную медицинскую помощь. Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции жизни и здоровью пострадавшей ничего не угрожает. Родители выразили благодарность полицейским за оказанную помощь, – сообщили в УМВД России по Липецкой области.