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Компенсации за сверхурочные, контроль за капремонтом, защита пчел – законы, которые вступают в силу в сентябре
Общество
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сегодня, 09:28
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Компенсации за сверхурочные, контроль за капремонтом, защита пчел – законы, которые вступают в силу в сентябре
В сентябре законодательные изменения ждут сферу образования, ЖКХ, есть новости для пассажиров и водителей, работодателей, туристических гидов, пчеловодов, медиков, банкиров.
Требования к учредителям управляющих компаний ужесточат
В реестр дисквалифицированных лиц будут вносить сведения об учредителях управляющих компаний (УК), лицензии которых аннулированы. Такой Федеральный закон вступает в силу в сентябре. Владельцам на 3 года запретят создавать новые УК – пока сведения не исключат из реестра. До принятия этого закона дисквалификация применялась только к генеральным директорам лишенных лицензий УК. Новый закон позволит пресечь практику создания недобросовестных и малоэффективных УК, не исполняющих обязанности по качественному жилищно-коммунальному обслуживанию многоквартирных домов – по мнению авторов законодательной инициативы зачастую именно учредители, а не наемные директора, принимают основные решения.
Также лицензию не продлят или не выдадут, если потенциальный учредитель имеет неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики, а также средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие.
Реальное состояние домов оценят перед капремонтом
Перед началом капремонта оценят реальное состояние дома – от степени износа здания будут зависеть сроки проведения ремонтных работ: в сентябре вступают в силу поправки в Жилищный кодекс РФ, которые касаются оценки технического состояния многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества собственников многоквартирного дома. Решение о необходимости технического обследования дома смогут принимать региональные власти или сами собственники квартир. В последнем случае им придется делать это за свой счет. Для того, чтобы результаты оценки были признаны достоверными, проводить ее должны будут только организации – члены СРО в области проектирования и изыскательской деятельности.
Усилят контроль за капремонтом многоквартирных домов
Регионы смогут вводить госконтроль за капремонтом общего имущества многоквартирных домов со стороны органов исполнительной власти или подведомственных им учреждений – в сентябре вступает в силу закон, который ужесточает требования к компаниям, которые занимаются капремонтом. Речь идет о ситуациях, когда капремонт проводят за счет средств, формируемых на специальных счетах или счетах региональных операторов. Если регионы не примут такого решения, контроль будут осуществлять в обычном порядке в соответствии с ГрК РФ. Кроме того, работы по капремонту многоквартирных домов смогут выполнять только строительные компании, являющимися членами саморегулируемых организаций.
В регионах появятся системообразующие сетевые организации
Они займутся в числе прочего и бесхозными электрическими сетями. В сентябре вступают в силу изменения в закон «Об электроэнергетике», также отдельными актами вводится понятие системообразующих сетевых компаний в регионах и как регулируется их деятельность. Системообразующая территориальная сетевая организация (СТСО) будет работать в режиме «одного окна» для потребителей и энергосбытовых организаций. За ней закрепятся функции по эксплуатации бесхозных сетей, а также сетей «тех собственников, которым не установят тариф». Также она будет устранять масштабные аварии на сетях прочих ТСО. В каждом регионе будет одна такая компания, в Москве их организуют две. В Минэнерго отмечают, что появление СТСО повысит ответственность организаций за надежное и бесперебойное энергоснабжение, поможет решать проблемы бесхозяйных объектов электросетевого комплекса.
Субсидию на оплату ЖКУ станет проще получить
В сентябре вступает в силу постановление Правительство, которое упрощает порядок предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (ЖКУ). Для ее получения будет достаточно подать электронное заявление через личный кабинет на портале Госуслуг. Большинство документов, необходимых для назначения субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг, госорганы будут получать самостоятельно, в том числе через систему межведомственного электронного взаимодействия. При этом граждане при желании могут по-прежнему обратиться за субсидией в органы соцзащиты или МФЦ.
Иски по вопросам соцвыплат разрешат подавать в суды по месту жительства
Граждане смогут подавать судебные иски, связанные с социальными выплатами и льготами, по месту своего жительства – в сентябре вступают в силу поправки в Гражданско-процессуальный кодекс РФ. Они устанавливает альтернативную подсудность споров, связанных с восстановлением пенсионных прав граждан и получении социальных выплат или льгот. Сейчас такие споры рассматриваются по месту нахождения ответчика (соответствующего отделения Соцфонда), если пенсионер или льготник живет в другом городе, у него возникают трудности. Возможность подать иск в суд по месту жительства значительно упростит процесс разбирательства.
Имущество, которое находится в залоге у банка, разрешат продать самостоятельно
Ипотечный заемщик, оказавшийся в сложной жизненной ситуации и не имеющий возможности выплачивать кредит, теперь сможет самостоятельно продать заложенное по договору имущество и таким образом расплатиться с банком. На это у него будет четыре месяца. При этом устанавливается минимальная продажная цена, которая позволит покрыть оставшуюся часть долга. Вырученные сверх этого деньги пойдут залогодателю. Кредитор в установленный период продажи не имеет права обращать взыскание на залог, но может помочь заемщику с его реализацией. Сегодня гражданин, чье имущество находится в залоге у банка, может продать его только через публичные торги или аукцион.
Меняется порядок оплаты сверхурочной работы
Расчет оплаты сверхурочной работы с сентября считается на основании полной заработной платы с учетом премий и других компенсационных и стимулирующих выплат – вступают в силу изменения в Трудовой кодекс. Работодатели должны учитывать надбавки за квалификацию, сложность, в том числе районные коэффициенты. Ранее при расчете чаще всего учитывался только базовый оклад, который мог составлять 10-25% всей зарплаты. Это приводило к тому, что сотрудник, который работал сверхурочно, оказывался в худшем положении, чем тот, что трудится в нормальных условиях.
Трудовые права инвалидов дополнительно защитят
С сентября работодателям, у которых численность работников превышает 35 человек, устанавливается квота для приема на работу инвалидов в размере от 2% до 4% от среднесписочной численности трудящихся. Регион может дифференцировать размер квоты для различных видов экономической деятельности, различных муниципальных образований. Инвалидам, принятым на работу, будут обязаны создавать необходимые условия труда в соответствии с их индивидуальной программой реабилитации или абилитации.
Госрегистрацию лекарств изменят
Закон об обращении лекарственных средств будет приведен в соответствие с законодательством Евразийского экономического союза. Он упрощает ряд процедур при регистрации препарата. Так, вводится понятие высокотехнологичного препарата – это генотерапевтическое лекарство, препарат на основе соматических клеток или препарат тканевой инженерии. Особые правила ввода в оборот высокотехнологичных и орфанных лекарств позволят не предоставлять протокол испытаний на лекарства, которые получены из биоматериала одного человека и предназначены непосредственно для его лечения. Упрощается порядок ввода в оборот лекарств от добросовестных производителей.
В аптечки первой помощи добавят лекарства
С 1 сентября вступает в силу новый порядок оказания первой помощи. Он вносит изменения в порядок ее предоставления и определяет новые стандарты для комплектации аптечек. Эти изменения направлены на повышение безопасности и эффективности мер первой помощи в чрезвычайных ситуациях. Так, аптечки для оказания первой помощи будут комплектовать не только медизделиями (перевязочные материалы, жгуты, маски, перчатки), но и лекарственными препаратами.
Для оказания услуг по дезинфекции потребуется лицензия
С сентября для оказания услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации необходима лицензия. Лицензию не потребуют, если юридическое лицо или ИП проводит дезинфекцию и дезинсекцию самостоятельно исключительно для собственных нужд. При этом, для проведения дезинфекции, дезинсекции и дератизации в многоквартирных домах (МКД) необходимо обязательное получение лицензии. Также у соискателя лицензии должен быть в штате не менее одного работника, имеющего высшее образование и прошедшего профессиональную подготовку (переподготовку) или повышение квалификации по дезинфектологии.
Выдачу кредитов с переменной ставкой ограничат
С сентября кредиты с плавающими процентными ставками можно будет оформить только при очень большой сумме займа – это касается как потребительских кредитов, так и ипотечных. Минимальный размер такого займа должен быть равен величине среднемесячной номинальной зарплаты, умноженной на 1000. При ипотеке переменную ставку можно будет применять с суммой займа от 200 до тысячи среднероссийских зарплат и на срок до 20 лет. Выдавать кредиты и займы с переменной ставкой на меньшую сумму будет запрещено. Закон направлен на ограничение рисков заемщиков.
Штраф за неоплату проезда по некоторым платным дорогам разрешат оплатить со скидкой
Штраф за неоплату проезда по платной дороге можно уплатить со скидкой 50 процентов в течение 20 дней с момента вынесения постановления. Льготный период оплаты штрафа со скидкой распространяется на правонарушения при проезде по дорогам регионального, межмуниципального и местного значения, частным автомобильным дорогам общего пользования. А Штраф за неоплату проезда по федеральным платным дорогам составляет 1,5 тысячи рублей для легковых автомобилей и 5 тысяч рублей для грузовиков и автобусов. Если оплатить проезд в течение 20 дней после нарушения, то штраф отменят.
Инвалидов I группы запретят высаживать из общественного транспорта
С 1 сентября вступает в силу закон, согласно которому водителям будет запрещено высаживать за безбилетный проезд из транспортных средств инвалидов первой группы и детей-инвалидов. Установленный запрет распространяется на инвалидов I группы, следующих без сопровождения. Штрафы для нарушителей составят: для водителя — 5 тысяч рублей, для должностного лица – от 20 тысяч до 30 тысяч рублей.
Камеры, фиксирующие нарушения ПДД, теперь должны иметь сертификат и действующее свидетельство о метрологической поверке, а также фиксировать все нарушения в зоне своего обзора. Если устройство не отвечает требованиям, зафиксированная им информация не сможет использоваться для привлечения водителей к ответственности. С координатами установки камер можно будет ознакомиться на сайте МВД – эта информация будет общедоступной.
Пчеловодов заранее предупредят о применении пестицидов
С сентября пчеловодов и жителей ближайших поселений должны будут заблаговременно информировать о применении рядом с ними пестицидов, чтобы снизить негативное влияние химикатов на пчел. Информировать пчеловодов и жителей населенных пунктов, находящихся в радиусе 7 километров от места обработки, должны не позднее чем за пять дней до начала работ. В оповещении необходимо сообщить название пестицидов, дату, способ и дозировку их применения, местоположение земельного участка, где запланирована обработка, рекомендуемые сроки изоляции пчел в ульях. Как отмечают разработчики закона, новые положения позволят предотвратить массовую гибель пчел при применении пестицидов.
В России появится национальная база генетической информации
В России появится Национальная база генетической информации – в сентябре вступают в силу поправки в Федеральный закон «О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности». Национальная база генетической информации будет содержать только сведения о генофондах растений, животных и микроорганизмов. Прежде всего это касается генофондов стратегических сельскохозяйственных культур, а также промышленных и патогенных микроорганизмов. Генетическая информация о человеке попадать в нее не будет. Пополнять базу в обязательном порядке будут обладатели генетических данных, которые занимаются генной инженерией или производят продукцию с применением генно-инженерно-модифицированных организмов. Направлять информацию должны будут также государственные учреждения, компании и ИП, осуществляющие молекулярно-генетический анализ для проведения экспертиз или в научных целях. Остальные обладатели генетических данных смогут поставлять информацию добровольно. Как отмечают разработчики закона, база обеспечит высокий уровень конкурентоспособности отечественных разработок в области генетики и доступность генетической информации для российских ученых, гарантирует безопасность хранения генетической информации, позволит вести разработку эффективных стратегий диагностики и терапии наследственных заболеваний, развития отечественных промышленных технологий. В в настоящее время разрозненные массивы генетической информации, с которыми работают российские ученые и научные организации, хранятся бессистемно, в ряде случаев – в иностранных базах.
Во всех образовательных учреждениях будут вывешивать флаг России
С 1 сентября вывешивать на своих зданиях или устанавливать на своей территории Государственный флаг России будут обязаны все образовательные учреждения – детские сады, школы, колледжи и вузы, независимо от формы собственности. Ранее эта обязанность была только у общеобразовательных учреждений
Информационная система оценки качества образования станет государственной
С 1 сентября начнет работать государственная информационная система оценки качества образования. Она займется сбором, обработкой и анализом сведений, предоставляемых на добровольной основе. Получение статуса государственной информационной системы позволит использовать единые подходы к организации и проведению процедур оценки качества образования, анализу их результатов и подготовке рекомендаций по повышению качества образования.
В школах появятся новые предметы
Уроки труда (технологии) станут обязательными для школьников начальных и средних классов. В средних и старших классах вместо ОБЖ вводятся обязательные уроки по основам безопасности и защиты Родины. Учить труду будут один час в неделю в начальной и старшей школах и два часа – в средней. В отдельных модулях программы предусмотрено обучение бытовым навыкам, будут также занятия по кулинарии, кройке и шитью, столярному делу. В рамках уроков по основам безопасности и защиты Родины расскажут о мероприятиях по защите населения в чрезвычайных условиях.
Гидов и экскурсоводов зарегистрируют
Экскурсоводы и гиды-переводчики должны будут оказывать свои услуги очно и на основании договора, заключенного в соответствии с законодательством. Нарушителей будут удалять из единого федерального реестра.
Букмекерам запретят устанавливать копии игорного оборудования казино
С сентября ужесточаются требования к игровому оборудованию и организации азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах. Так, в букмекерских конторах, тотализаторах, их пунктах приема ставок, расположенных вне игорных зон, не может осуществляться деятельность по организации и проведению азартных игр не только с использованием игровых автоматов и игровых столов, но также и программ для ЭВМ, механического, электрического, электронного или иного технического оборудования, полностью или частично копирующих работу игрового оборудования. Вводится запрет на азартные игры с материальным выигрышем, который определяется случайным образом с использованием компьютерных технологий. Эти изменения вносятся для запрета осуществления вне границ игорных зон деятельности, которая идентична работе казино и залов игровых автоматов, под видом работы букмекерских контор и тотализаторов.
Подозреваемым и обвиняемым увеличат время общения с близкими
Подозреваемые и обвиняемые смогут в два раза больше говорить по телефону с близкими. Так, количество телефонных разговоров при отсутствии технических возможностей администрацией исправительного учреждения может быть ограничено до 12 (прежде – до 6) в год. Осужденным, имеющим ребенка до 14 лет, предоставят ежемесячное дополнительное свидание.
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