Компенсации за сверхурочные, контроль за капремонтом, защита пчел – законы, которые вступают в силу в сентябре

В сентябре законодательные изменения ждут сферу образования, ЖКХ, есть новости для пассажиров и водителей, работодателей, туристических гидов, пчеловодов, медиков, банкиров.

Так, из общественного транспорта запретили высаживать безбилетных инвалидов I группы, которые следуют без сопровождающего, перед капремонтом оценят реальное состояние дома, в аптечки первой помощи добавят таблетки. Уточнят условия оплаты сверхурочной работы, дополнительно защитят трудовые права инвалидов, пчеловодов должны информировать о времени обработки полей пестицидами. GOROD48 представляет обзор основных законов, которые вступают в силу в сентябре.В реестр дисквалифицированных лиц будут вносить сведения об учредителях управляющих компаний (УК), лицензии которых аннулированы. Такой Федеральный закон вступает в силу в сентябре. Владельцам на 3 года запретят создавать новые УК – пока сведения не исключат из реестра. До принятия этого закона дисквалификация применялась только к генеральным директорам лишенных лицензий УК. Новый закон позволит пресечь практику создания недобросовестных и малоэффективных УК, не исполняющих обязанности по качественному жилищно-коммунальному обслуживанию многоквартирных домов – по мнению авторов законодательной инициативы зачастую именно учредители, а не наемные директора, принимают основные решения.Также лицензию не продлят или не выдадут, если потенциальный учредитель имеет неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики, а также средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие.Перед началом капремонта оценят реальное состояние дома – от степени износа здания будут зависеть сроки проведения ремонтных работ: в сентябре вступают в силу поправки в Жилищный кодекс РФ, которые касаются оценки технического состояния многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества собственников многоквартирного дома. Решение о необходимости технического обследования дома смогут принимать региональные власти или сами собственники квартир. В последнем случае им придется делать это за свой счет. Для того, чтобы результаты оценки были признаны достоверными, проводить ее должны будут только организации – члены СРО в области проектирования и изыскательской деятельности.Регионы смогут вводить госконтроль за капремонтом общего имущества многоквартирных домов со стороны органов исполнительной власти или подведомственных им учреждений – в сентябре вступает в силу закон, который ужесточает требования к компаниям, которые занимаются капремонтом. Речь идет о ситуациях, когда капремонт проводят за счет средств, формируемых на специальных счетах или счетах региональных операторов. Если регионы не примут такого решения, контроль будут осуществлять в обычном порядке в соответствии с ГрК РФ. Кроме того, работы по капремонту многоквартирных домов смогут выполнять только строительные компании, являющимися членами саморегулируемых организаций.Они займутся в числе прочего и бесхозными электрическими сетями. В сентябре вступают в силу изменения в закон «Об электроэнергетике», также отдельными актами вводится понятие системообразующих сетевых компаний в регионах и как регулируется их деятельность. Системообразующая территориальная сетевая организация (СТСО) будет работать в режиме «одного окна» для потребителей и энергосбытовых организаций. За ней закрепятся функции по эксплуатации бесхозных сетей, а также сетей «тех собственников, которым не установят тариф». Также она будет устранять масштабные аварии на сетях прочих ТСО. В каждом регионе будет одна такая компания, в Москве их организуют две. В Минэнерго отмечают, что появление СТСО повысит ответственность организаций за надежное и бесперебойное энергоснабжение, поможет решать проблемы бесхозяйных объектов электросетевого комплекса.В сентябре вступает в силу постановление Правительство, которое упрощает порядок предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (ЖКУ). Для ее получения будет достаточно подать электронное заявление через личный кабинет на портале Госуслуг. Большинство документов, необходимых для назначения субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг, госорганы будут получать самостоятельно, в том числе через систему межведомственного электронного взаимодействия. При этом граждане при желании могут по-прежнему обратиться за субсидией в органы соцзащиты или МФЦ.Граждане смогут подавать судебные иски, связанные с социальными выплатами и льготами, по месту своего жительства – в сентябре вступают в силу поправки в Гражданско-процессуальный кодекс РФ. Они устанавливает альтернативную подсудность споров, связанных с восстановлением пенсионных прав граждан и получении социальных выплат или льгот. Сейчас такие споры рассматриваются по месту нахождения ответчика (соответствующего отделения Соцфонда), если пенсионер или льготник живет в другом городе, у него возникают трудности. Возможность подать иск в суд по месту жительства значительно упростит процесс разбирательства.Имущество, которое находится в залоге у банка, разрешат продать самостоятельноИпотечный заемщик, оказавшийся в сложной жизненной ситуации и не имеющий возможности выплачивать кредит, теперь сможет самостоятельно продать заложенное по договору имущество и таким образом расплатиться с банком. На это у него будет четыре месяца. При этом устанавливается минимальная продажная цена, которая позволит покрыть оставшуюся часть долга. Вырученные сверх этого деньги пойдут залогодателю. Кредитор в установленный период продажи не имеет права обращать взыскание на залог, но может помочь заемщику с его реализацией. Сегодня гражданин, чье имущество находится в залоге у банка, может продать его только через публичные торги или аукцион.Расчет оплаты сверхурочной работы с сентября считается на основании полной заработной платы с учетом премий и других компенсационных и стимулирующих выплат – вступают в силу изменения в Трудовой кодекс. Работодатели должны учитывать надбавки за квалификацию, сложность, в том числе районные коэффициенты. Ранее при расчете чаще всего учитывался только базовый оклад, который мог составлять 10-25% всей зарплаты. Это приводило к тому, что сотрудник, который работал сверхурочно, оказывался в худшем положении, чем тот, что трудится в нормальных условиях.С сентября работодателям, у которых численность работников превышает 35 человек, устанавливается квота для приема на работу инвалидов в размере от 2% до 4% от среднесписочной численности трудящихся. Регион может дифференцировать размер квоты для различных видов экономической деятельности, различных муниципальных образований. Инвалидам, принятым на работу, будут обязаны создавать необходимые условия труда в соответствии с их индивидуальной программой реабилитации или абилитации.Закон об обращении лекарственных средств будет приведен в соответствие с законодательством Евразийского экономического союза. Он упрощает ряд процедур при регистрации препарата. Так, вводится понятие высокотехнологичного препарата – это генотерапевтическое лекарство, препарат на основе соматических клеток или препарат тканевой инженерии. Особые правила ввода в оборот высокотехнологичных и орфанных лекарств позволят не предоставлять протокол испытаний на лекарства, которые получены из биоматериала одного человека и предназначены непосредственно для его лечения. Упрощается порядок ввода в оборот лекарств от добросовестных производителей.С 1 сентября вступает в силу новый порядок оказания первой помощи. Он вносит изменения в порядок ее предоставления и определяет новые стандарты для комплектации аптечек. Эти изменения направлены на повышение безопасности и эффективности мер первой помощи в чрезвычайных ситуациях. Так, аптечки для оказания первой помощи будут комплектовать не только медизделиями (перевязочные материалы, жгуты, маски, перчатки), но и лекарственными препаратами.С сентября для оказания услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации необходима лицензия. Лицензию не потребуют, если юридическое лицо или ИП проводит дезинфекцию и дезинсекцию самостоятельно исключительно для собственных нужд. При этом, для проведения дезинфекции, дезинсекции и дератизации в многоквартирных домах (МКД) необходимо обязательное получение лицензии. Также у соискателя лицензии должен быть в штате не менее одного работника, имеющего высшее образование и прошедшего профессиональную подготовку (переподготовку) или повышение квалификации по дезинфектологии.С сентября кредиты с плавающими процентными ставками можно будет оформить только при очень большой сумме займа – это касается как потребительских кредитов, так и ипотечных. Минимальный размер такого займа должен быть равен величине среднемесячной номинальной зарплаты, умноженной на 1000. При ипотеке переменную ставку можно будет применять с суммой займа от 200 до тысячи среднероссийских зарплат и на срок до 20 лет. Выдавать кредиты и займы с переменной ставкой на меньшую сумму будет запрещено. Закон направлен на ограничение рисков заемщиков.Штраф за неоплату проезда по платной дороге можно уплатить со скидкой 50 процентов в течение 20 дней с момента вынесения постановления. Льготный период оплаты штрафа со скидкой распространяется на правонарушения при проезде по дорогам регионального, межмуниципального и местного значения, частным автомобильным дорогам общего пользования. А Штраф за неоплату проезда по федеральным платным дорогам составляет 1,5 тысячи рублей для легковых автомобилей и 5 тысяч рублей для грузовиков и автобусов. Если оплатить проезд в течение 20 дней после нарушения, то штраф отменят.С 1 сентября вступает в силу закон, согласно которому водителям будет запрещено высаживать за безбилетный проезд из транспортных средств инвалидов первой группы и детей-инвалидов. Установленный запрет распространяется на инвалидов I группы, следующих без сопровождения. Штрафы для нарушителей составят: для водителя — 5 тысяч рублей, для должностного лица – от 20 тысяч до 30 тысяч рублей.Камеры, фиксирующие нарушения ПДД, теперь должны иметь сертификат и действующее свидетельство о метрологической поверке, а также фиксировать все нарушения в зоне своего обзора. Если устройство не отвечает требованиям, зафиксированная им информация не сможет использоваться для привлечения водителей к ответственности. С координатами установки камер можно будет ознакомиться на сайте МВД – эта информация будет общедоступной.С сентября пчеловодов и жителей ближайших поселений должны будут заблаговременно информировать о применении рядом с ними пестицидов, чтобы снизить негативное влияние химикатов на пчел. Информировать пчеловодов и жителей населенных пунктов, находящихся в радиусе 7 километров от места обработки, должны не позднее чем за пять дней до начала работ. В оповещении необходимо сообщить название пестицидов, дату, способ и дозировку их применения, местоположение земельного участка, где запланирована обработка, рекомендуемые сроки изоляции пчел в ульях. Как отмечают разработчики закона, новые положения позволят предотвратить массовую гибель пчел при применении пестицидов.В России появится Национальная база генетической информации – в сентябре вступают в силу поправки в Федеральный закон «О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности». Национальная база генетической информации будет содержать только сведения о генофондах растений, животных и микроорганизмов. Прежде всего это касается генофондов стратегических сельскохозяйственных культур, а также промышленных и патогенных микроорганизмов. Генетическая информация о человеке попадать в нее не будет. Пополнять базу в обязательном порядке будут обладатели генетических данных, которые занимаются генной инженерией или производят продукцию с применением генно-инженерно-модифицированных организмов. Направлять информацию должны будут также государственные учреждения, компании и ИП, осуществляющие молекулярно-генетический анализ для проведения экспертиз или в научных целях. Остальные обладатели генетических данных смогут поставлять информацию добровольно. Как отмечают разработчики закона, база обеспечит высокий уровень конкурентоспособности отечественных разработок в области генетики и доступность генетической информации для российских ученых, гарантирует безопасность хранения генетической информации, позволит вести разработку эффективных стратегий диагностики и терапии наследственных заболеваний, развития отечественных промышленных технологий. В в настоящее время разрозненные массивы генетической информации, с которыми работают российские ученые и научные организации, хранятся бессистемно, в ряде случаев – в иностранных базах.С 1 сентября вывешивать на своих зданиях или устанавливать на своей территории Государственный флаг России будут обязаны все образовательные учреждения – детские сады, школы, колледжи и вузы, независимо от формы собственности. Ранее эта обязанность была только у общеобразовательных учрежденийС 1 сентября начнет работать государственная информационная система оценки качества образования. Она займется сбором, обработкой и анализом сведений, предоставляемых на добровольной основе. Получение статуса государственной информационной системы позволит использовать единые подходы к организации и проведению процедур оценки качества образования, анализу их результатов и подготовке рекомендаций по повышению качества образования.Уроки труда (технологии) станут обязательными для школьников начальных и средних классов. В средних и старших классах вместо ОБЖ вводятся обязательные уроки по основам безопасности и защиты Родины. Учить труду будут один час в неделю в начальной и старшей школах и два часа – в средней. В отдельных модулях программы предусмотрено обучение бытовым навыкам, будут также занятия по кулинарии, кройке и шитью, столярному делу. В рамках уроков по основам безопасности и защиты Родины расскажут о мероприятиях по защите населения в чрезвычайных условиях.Экскурсоводы и гиды-переводчики должны будут оказывать свои услуги очно и на основании договора, заключенного в соответствии с законодательством. Нарушителей будут удалять из единого федерального реестра.С сентября ужесточаются требования к игровому оборудованию и организации азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах. Так, в букмекерских конторах, тотализаторах, их пунктах приема ставок, расположенных вне игорных зон, не может осуществляться деятельность по организации и проведению азартных игр не только с использованием игровых автоматов и игровых столов, но также и программ для ЭВМ, механического, электрического, электронного или иного технического оборудования, полностью или частично копирующих работу игрового оборудования. Вводится запрет на азартные игры с материальным выигрышем, который определяется случайным образом с использованием компьютерных технологий. Эти изменения вносятся для запрета осуществления вне границ игорных зон деятельности, которая идентична работе казино и залов игровых автоматов, под видом работы букмекерских контор и тотализаторов.Подозреваемые и обвиняемые смогут в два раза больше говорить по телефону с близкими. Так, количество телефонных разговоров при отсутствии технических возможностей администрацией исправительного учреждения может быть ограничено до 12 (прежде – до 6) в год. Осужденным, имеющим ребенка до 14 лет, предоставят ежемесячное дополнительное свидание.