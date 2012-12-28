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29 минут назад

Горе-ремонтник забирал у липчан предоплату и технику, после чего исчезал

Но мужчину всё-таки нашли и обвинили в мошенничестве.

В Липецке завершено расследования уголовного дела в отношении 35-летнего местного жителя, которого обвиняют в мошенничестве, а также присвоении и растрате.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, мужчина наладил целый бизнес по обману клиентов в Интернете. Он размещал объявления о продаже бытовой техники или ремонте по заманчиво низкой цене, получал оплату полностью или частично, после чего переставал выходить на связь.

В полиции привели пример одного их мошенничеств.

- В феврале 2023 года в полицию с заявлением обратился 34-летний липчанин, который доверился обвиняемому и лишился беговой дорожки. На сайте объявлений в сети Интернет он нашел информацию о ремонте спортивного тренажера. Обговорив по телефону детали ремонта, потерпевший пригласил мастера домой. Злоумышленник попросил перечислить денежные средства в счет ремонта и покупки запчастей. Потерпевший выполнил условия и перевел на банковский счет лжемастера 15150 рублей. Забрав беговую дорожку и деньги обвиняемый скрылся, - говорится в сообщении ведомства.

Сейчас известно о 14 эпизодах преступной дейтельности, в результате которых мужчина обогатился на 450 тысяч рублей.

Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 7 УМВД России по Липецку. Обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы.
Мошенничество
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