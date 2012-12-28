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Происшествия
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29 минут назад
Горе-ремонтник забирал у липчан предоплату и технику, после чего исчезал
Но мужчину всё-таки нашли и обвинили в мошенничестве.
Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, мужчина наладил целый бизнес по обману клиентов в Интернете. Он размещал объявления о продаже бытовой техники или ремонте по заманчиво низкой цене, получал оплату полностью или частично, после чего переставал выходить на связь.
В полиции привели пример одного их мошенничеств.
Сейчас известно о 14 эпизодах преступной дейтельности, в результате которых мужчина обогатился на 450 тысяч рублей.
Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 7 УМВД России по Липецку. Обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы.
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