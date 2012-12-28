Сегодня в Липецке: знаменитые квартирники вернулись, судьба Горбатого моста и лайфхаки, как взять отгул в День знаний
Грузовик с ветками побил стёкла в полном пассажирами автобусе Усмань-Липецк: есть пострадавшие
Прокуратура готовит представление мэру Липецка из-за подготовки к стройке высотки у Нижнего парка
Осенью в Липецке начнется реконструкция двух мостов — на Плехановском спуске и на улице Первомайской
Грузовик с ветками побил стёкла в полном пассажирами автобусе Усмань-Липецк: есть пострадавшие
Липецкая вечЁрка: подробности гибели младенца, жесткое столкновеие и открытие горбатого моста
Общество
778
сегодня, 18:50
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Причиной отключения холодной воды 31 августа станут плановые ремонтные работы на сетях, которые «РВК-Липецк» будет проводить в трех районах города – с неудобствами столкнутся жители девяти улиц.
Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
31 августа плановые работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.
С 08:00 до 18:00 из-за монтажа приборов учета перебои со светом – не более трех часов для отдельного домовладения – будут наблюдаться на улицах Гришина, Талалихина, Фадеева, Фестивальной, Зои Космодемьянской, Спиртзаводской, Стаханова, Коцаря, Свиридова, Белана, Шерстобитова, Кривенкова, Мистюкова, по проезду Осеннему, в 28 микрорайоне.
1
0
0
2
0
Комментарии