На девяти улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 31 августа станут плановые ремонтные работы на сетях, которые «РВК-Липецк» будет проводить в трех районах города – с неудобствами столкнутся жители девяти улиц.

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 13а, 14, 14а, 14б, 16а, 16б, 24а, 37, 39, 39а, 41, 45, 45а, 47, 49, 51, 53 по улице Меркулова, № 18 по улице Катукова, №№ 8, 10, 12а, 12б, 12в, 12г, 18, 20, 22, 24, 24а, 26 по улице Смородина, №№ 6, 8, 9, 17, 17б по улице Папина, №№ 2, 4, 4/1, 4а, 6, 8, 10б по улице Доватора, №№ 1, 3, 5, 5/2, 7, 9, 11, 11а, 13, 15 по улице Юных Натуралистов, № 22 по проспекту Победы, №№ 15а, 17, 19а, 20б, 23б по проспекту 60 лет СССР, №№ 2, 3, 5 по бульвару Есенина.Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.31 августа плановые работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.С 08:00 до 18:00 из-за монтажа приборов учета перебои со светом – не более трех часов для отдельного домовладения – будут наблюдаться на улицах Гришина, Талалихина, Фадеева, Фестивальной, Зои Космодемьянской, Спиртзаводской, Стаханова, Коцаря, Свиридова, Белана, Шерстобитова, Кривенкова, Мистюкова, по проезду Осеннему, в 28 микрорайоне.