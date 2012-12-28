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Происшествия
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сегодня, 12:38
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Сестра едва не зарезала младшего брата
Она не стерпела обидных слов в свой адрес.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, этот семейный конфликт произошёл ночью 22 декабря прошлого года во дворе дома на железнодорожной станции Хворостянка Добринского района.
36-летняя женщина выпивала вместе со своим 30-летним братом, и после застолья они поссорились из-за высказанного в ее адрес братом оскорбления. Женщина обидных слов не стерпела и, по данным следствия, нанесла близкому родственнику не менее пяти ударов ножом в спину и грудь. На теле молодого мужчины осталось несколько ран. Судмедэксперты пришли к выводу, что его здоровью был причинён тяжкий вред.
Действия женщины квалифицированы следствием по пункту «з» части второй статьи 111 УК РФ. Санкции этой статьи — до 10 лет лишения свободы.
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