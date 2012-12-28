Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Мать погибшего 5-месячного малыша вечером принимала мужчину и пила
Общество
Блондинка за рулём? Улица Катукова встала в пробке из-за ДТП
Происшествия
Три человека попали в больницу после ДТП на перекрестке улиц Фрунзе и Неделина
Происшествия
Сестра едва не зарезала младшего брата
Происшествия
Управление сельского хозяйства области возглавил человек из Гостехнадзора
Общество
Сегодня в Липецке: знаменитые квартирники вернулись, судьба Горбатого моста и лайфхаки, как взять отгул в День знаний
Общество
Липецкая вечЁрка: гибель младенца, драма в поселке Петровский и дело о полете на Кубу
Общество
На перекрестке Неделина и Фрунзе жесткое столкновение внедорожника и двух седанов
Происшествия
1 сентября горбатый мост открывается для движения
Общество
Прокуратура готовит представление мэру Липецка из-за подготовки к стройке высотки у Нижнего парка
Общество
Читать все
Блондинка за рулём? Улица Катукова встала в пробке из-за ДТП
Происшествия
Осенью в Липецке начнется реконструкции двух мостов — на Петровском спуске и на улице Первомайской
Общество
Завтра в Липецке официально закончится сезон дорожных ремонтов
Общество
24-летний парень получил 10 суток ареста за пьяную езду
Происшествия
36-летнюю женщину обокрали в бане
Происшествия
Грузовик с ветками побил стёкла в полном пассажирами автобусе Усмань-Липецк: есть пострадавшие
Происшествия
Не пей с кем попало: собутыльник похитил у уснувшего мужчины банковскую карту
Происшествия
Тлеющие иловые площадки обследовал Росприроднадзор
Общество
Роспотребнадзор проверяет качество воздуха из-за задымления в Ельце
Происшествия
Фонд «Милосердие» помогает спасать от исчезновения соколов балобанов
Общество
Читать все
Происшествия
5334
сегодня, 12:38
12

Сестра едва не зарезала младшего брата

Она не стерпела обидных слов в свой адрес.

В Добринском районе направлено в суд уголовное дело 36-летней женщины, обвиняемой в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, с применением предмета, используемого в качестве оружия: по данным следствия, женщина напала с ножом на своего младшего брата.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, этот семейный конфликт произошёл ночью 22 декабря прошлого года во дворе дома на железнодорожной станции Хворостянка Добринского района.

36-летняя женщина выпивала вместе со своим 30-летним братом, и после застолья они поссорились из-за высказанного в ее адрес братом оскорбления. Женщина обидных слов не стерпела и, по данным следствия, нанесла близкому родственнику не менее пяти ударов ножом в спину и грудь. На теле молодого мужчины осталось несколько ран. Судмедэксперты пришли к выводу, что его здоровью был причинён тяжкий вред.

Действия женщины квалифицированы следствием по пункту «з» части второй статьи 111 УК РФ. Санкции этой статьи — до 10 лет лишения свободы.
поножовщина
конфликт
0
3
7
3
5

Комментарии (12)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
ххх
сегодня, 15:17
вот и мужики пошли слабые, что стоит обидеть женщину.... а вести себя как настоящие мужчины не могут..... и кто знает правду -ни кто.....
Ответить
Александр Н.
сегодня, 14:31
Встретились два интеллектуала, беседовали о высоких материях, но что то пошло не так.
Ответить
Любопытная
сегодня, 15:33
Уже 2 часа пьяный сосед орет с балкона стихи Есенина. Приятно жить рядом с интеллигентным человеком
Ответить
Алекс
сегодня, 14:09
Все как обычно-бухло, ссора, кулак-нож, друг или родственник, значения в этом случае данный факт не имеет, как и местность данного действа....Обычная российская действительность.....
Ответить
колхозный панк
сегодня, 13:37
пацан ответил за базар.
Ответить
Брат
сегодня, 13:17
За базар надо отвечать. Молодец, сестричка!
Ответить
Любопытная
сегодня, 13:17
Высокие, высокие отношения!! Так любить может только близкий человек
Ответить
Проездом здесь.
сегодня, 12:51
Всё, как обычно. Ничего нового. Типичные Липецкие новости. Очень много в городе маргиналов и дебоширов.
Ответить
Позитив
сегодня, 13:17
Проезжай дальше
Ответить
Блондинка
сегодня, 12:50
Высокие отношения!Не доплюнешь!
Ответить
Соседка
сегодня, 12:50
Теперь сидеть дуре,родненького чуть не порешила!
Ответить
Поликарп
сегодня, 15:03
Жаль!!! Надо было добить!!!
Ответить
Рекомендуем
Общество
«Мы надеемся, что поставщики школьного питания просчитали все риски»
Общество
Липецкая область — в топ-30 по качеству автодорог
Здоровье
Андрей Филатов: «Прогноз на начало осени неблагополучный»
Общество
Парковочные разрешения в Липецке получили 2645 человек
Общество
2 сентября в Липецке в школу пойдут более 63,6 тысячи детей
Общество
2 сентября по всей Липецкой области будет действовать «сухой закон»
Общество
На суточный рацион бродячей собаки в приюте мэрия Липецка заложила 274 рубля
Общество
Все кандидаты в губернаторы Липецкой области — миллионеры
Общество
Во время массированной атаки БПЛА 9 августа повреждения получили 106 домов
Общество
«Подвал как убежище — так себе идея...»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru