Сестра едва не зарезала младшего брата

Она не стерпела обидных слов в свой адрес.

В Добринском районе направлено в суд уголовное дело 36-летней женщины, обвиняемой в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, с применением предмета, используемого в качестве оружия: по данным следствия, женщина напала с ножом на своего младшего брата.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, этот семейный конфликт произошёл ночью 22 декабря прошлого года во дворе дома на железнодорожной станции Хворостянка Добринского района.36-летняя женщина выпивала вместе со своим 30-летним братом, и после застолья они поссорились из-за высказанного в ее адрес братом оскорбления. Женщина обидных слов не стерпела и, по данным следствия, нанесла близкому родственнику не менее пяти ударов ножом в спину и грудь. На теле молодого мужчины осталось несколько ран. Судмедэксперты пришли к выводу, что его здоровью был причинён тяжкий вред.Действия женщины квалифицированы следствием по пункту «з» части второй статьи 111 УК РФ. Санкции этой статьи — до 10 лет лишения свободы.