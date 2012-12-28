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вчера, 17:21

Принтер рисует картины на стенах школы

В Ельце готовятся к началу учебного года.

В рекреации второго корпуса елецкой школы № 8 настенный принтер выводит портрет писателя и лауреата Нобелевской премии Ивана Бунина — строители завершают капитальный ремонт здания.

От прежней начинки в школе 1965 года постройки почти ничего не осталось — все новое. Помещения для занятий кружков дополнительного образования, спортзал, шахматная гостиная, музей казачества и кабинет робототехники. А еще в школе наконец-то разделили актовый зал и столовую, теперь это два отдельных помещения.

Капитальный ремонт в школе, а с момента ее постройки он ни разу не проводился, выполняется по программе «Модернизация школьных систем образования» государственной программы «Развитие образования». 







По этой же программе за 300 миллионов рублей в прошлом году отремонтировали лицей № 5, который в Ельце называют «Школой будущего». Лицей впечатляет дизайном, его разрабатывали с участием учителей, детей их родителей.













3 сентября в лицее откроют «Кванториум». На его оснащение потрачено более 21 миллиона рублей по федеральному проекту «Современная школа». В детском технопарке юные ельчане смогут изучать множество дополнительных дисциплин — оборудованные классы уже ждут учеников.









— Еще один «Кванториум» в новом учебном году откроем в Липецке, «IT-куб» в Лебедяни и 27 «Точек роста» в разных районах области. Заработает и образовательный центр цифровых технологий «Школа 21», где все желающие старше 18 лет могут бесплатно получить востребованную ИТ-профессию. Причём уровень первоначальных знаний не важен, можно прийти учиться «с нуля». Мы заинтересованы в развитии информационных технологий, поэтому всячески помогаем молодёжи улучшать свои IT-навыки. Для этого в регионе работают шесть «Кванториумов», два «IT-куба». 22 площадки «IT-bit» во всех районах и округах. На площадках обучается более 1200 школьников, — отметил губернатор Игорь Артамонов.

Для молодежи создают и условия для развития силы и выносливости. В Ельце, например, достраивают Дворец спорта. Горожане уже решили, что он будет носить имя Александра Петрова — первого в истории русского спортсмена, ставшего призером Олимпийских игр 1908 года в Лондоне.

Спортивный центр, площадью более 8 тысяч квадратных метров, состоит из трех корпусов: для командных видов спорта, гимнастики и борьбы.







Дворец с огромными окнами в пол проектировался и строился специально для елецких спортивных школ.

 — Основной конструктив здания выполнен на 100%, монолитные работы завершили. Сейчас готовимся к внутренней отделке и благоустраиваем территорию, чтобы успеть до дождей, — рассказал вице-мэр Ельца Александр Лисов.

Строительные бригады во Дворце спорта работают в две смены. По подсчетам Александра Лисова, спортсмены смогут здесь заниматься после Нового года.
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